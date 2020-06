Deux filles indiennes dans Harry Potter?

Le célèbre booléen du roman de J.K Rowling, Harry Potter. L’une des séries de films anglo-américains les plus célèbres et les plus réussies. Il occupait la troisième position de la plus grande franchise cinématographique de l’histoire.

Ce film a remporté un immense succès et une énorme popularité dans le monde entier, même l’Inde a un grand nombre de fans. Les personnages indiens nommés Padma Patil et Parvati Patil, ont joué le rôle d’Afshan Azad et de Shefali Chowdhury.

India Girls dans Harry Potter?

Dans Harry Potter et Gobelet de feu, la quatrième partie de la série de films Harry Potter, Yule Ball était le principal moment fort qui a attiré l’attention des téléspectateurs. Pourtant, les deux personnages indiens majeurs ont une influence remarquable sur l’esprit du spectateur par leur performance extraordinaire.

Dans la quatrième partie du film, scène de Yule Ball, les personnages indiens Parvati et Padma Patil sont devenus les dates de Harry Potter et de Ron Weasley, ils ont ensuite été présentés.

La quatrième partie était très divertissante, mais Shefali et Afshan ont également joué des jumeaux Patil dans cinq films Harry Potter. En 2005, l’interview de la BBC sur l’actrice a révélé le stress du processus de leur casting.

comment shefali a-t-il obtenu ce rôle?

Shefali, l’actrice de Harry Potter, a déclaré dans une interview que lorsqu’elle était dans une école à ce moment-là, les acteurs recherchaient des sœurs jumelles dans une école de sa région. Mais ensuite, elle passait ses examens à cette époque, donc ça s’est si bien passé.

Professeur à la recherche d’une feuille appelée son nom avec d’autres filles aussi, elle leur a dit que les fabricants de harry potter recherchaient deux sœurs jumelles pour lancer le film, alors elles sont intéressées?

Comme le lecteur du livre Harry Potter, shefali a immédiatement dit oui.

«Quand elle est allée pour sa première audition, elle a réalisé qu’il y avait beaucoup de filles. Après cela, elle est devenue un peu nerveuse et effrayée va-t-elle y arriver? Et comment va-t-elle y arriver?. Elle a alors décidé qu’il n’y avait rien à perdre de cela, a donné à l’audition qu’elle pense qu’elle ferait de son mieux pour profiter de cette opportunité et est allée donner les auditions.

Shefali a été sélectionné tout de suite?

Shefali a reçu un appel disant qu’elle avait été sélectionnée pour le prochain tour dans une semaine ou deux plus tard. Elle a effacé tous les rounds jusqu’à ce qu’on lui dise de donner le round avec Afshan. Mike Newell, qui était le réalisateur du film, lui a dit qu’elle était très heureuse au moment où elle a été sélectionnée.

Comment Afshan Azad a-t-il obtenu ce rôle?

D’un autre côté, Afshan Azad a également parlé de son côté de l’histoire et de la façon dont elle a été sélectionnée.

Un beau jour, elle est allée à l’école et a lu l’avis, son professeur lui a également dit que deux agents de casting viendraient et chercheraient deux sœurs asiatiques jumelles. Après avoir entendu cette nouvelle, tous ses camarades de classe ont commencé à rire.

Comme elle était dans toutes les écoles de filles, elle a auditionné à l’école. C’est le chemin de leur voyage vers les films de Harry Potter. De la même manière que shefali, elle pensait la même chose qu’elle ne sera pas sélectionnée, pour dire qu’elle a également dit qu’il n’y avait rien à perdre et qu’elle a donné l’audition. Lorsqu’elle a été sélectionnée, elle a rencontré Shefali au tour suivant devant Mike.