Deux Femmes : un film inspiré d’une histoire vraie avec Odile Vuillemin et Agathe Bonitzer à voir sur France 2

Eh bien, on dirait que la nouvelle semaine semble plutôt bien commencée du côté des programmes télé avec les nouveautés prévues ce soir. En effet, France 2 nous dévoilera dans la soirée de ce lundi 28 février, à partir de 21H10, le tout nouveau film intitulé « Deux Femmes ».

Un long métrage percutant et sensible librement inspiré d’un célèbre fait divers, l’histoire d’une femme accusée de meurtre à tort dans les années 60. Il s’agit d’un film dramatique qui a été réalisé par Isabelle Doval, (la même cinéaste derrière d’autres titres comme « Fonzy » ou encore « Quadras ») et mettant en scène Odile Vuillemin, Agathe Bonitzer ou encore Aurélien Recoing. Pour l’occasion, nous avons donc décidé de vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend dans ce long métrage.

« Deux Femmes » c’est quoi l’histoire ?

Comme vous le savez déjà, l’intrigue de ce nouveau film dramatique signé Isabelle Doval a été largement inspiré d’un célèbre fait divers des années 60, l’affaire du Bois bleu. Il s’agit de l’histoire de Colette Chevreau, une femme très en avance sur son temps, trop indépendante et trop élégante, suscitant ainsi la jalousie de tout son voisinage. Une jalousie qui a fini par amener les gens à l’accuser à tort d’un meurtre qu’elle n’a pas commis et dont elle peut risquer la peine de mort.

« Colette est une femme jalousée, parce qu’elle a de beaux vêtements, de l’argent, et ça énerve tout le monde. C’est le procès de la jalousie », a justement indiqué Isabelle Doval lors d’une interview.

La réalisatrice nous raconte ainsi dans son film le combat convergent et inattendu de deux femmes très différentes pour la justice, d’où évidemment le choix du titre. Pour en revenir à l’histoire, « Deux Femmes » nous emmène en 1965 lorsque Monique Caze est accusée à tort du meurtre d’un banquier. Au même moment, un autre événement dramatique avait aussi ébranlé les autorités françaises et suscité l’émoi de la population, la disparition de Mehdi Ben Barka. Une situation qui n’a pas du tout arrangé le cas de la jeune femme puisqu’elle risquait directement la guillotine. Cependant, rien n’est encore perdu puisqu’une jeune juge d’instruction très timide et réservée, du nom d’Anne-Marie Leroux, décide de prendre l’affaire en main afin de se rebeller contre le machisme de la hiérarchie judiciaire. Avec l’aide d’un policier, André Navarro, elle tente alors l’impossible pour sauver Monique Caze et rétablir la vérité. Comment ce fait divers des années 60 s’est-il donc terminé ? La réponse à découvrir ce soir sur France 2.

Qui verra-t-on au casting de ce film ?

Pour réaliser ce projet, Isabelle Doval a décidé de faire appel aux talents de grands acteurs et actrices que certains d’entre nous connaissent déjà surement. En tête d’affiche, nous avons Odile Vuillemin dans le rôle de Colette Chevreau (Pourquoi je vis, La Dernière Vage). Un rôle que la comédienne a beaucoup aimé jouer selon elle du fait qu’elle a été dirigée par une femme durant le tournage.

« Pour cette histoire, j’ai eu très envie d’être dirigée par une femme. Cela avait une cohérence avec le sujet. Des femmes dirigées par une femme. J’en ai parlé avec Anne Holmes et Jean-Marc Auclair et nous avons fait appel à Isabelle Doval », avait confié Odile Vuillemin lors d’une interview.

Agathe Bonitzer dans le rôle d’Agathe Bonitzer (Les Enfants d’Isadora, Osmosis) et Aurélien Recoing dans le rôle du commissaire André Faureins (La Garçonne, Adults in the Room). À leurs côtés, nous verrons également Nicolas Beaucaire, Pierre Rochefort, Wallerand Normandie, Nicolas Wanczycki ainsi que Stéphan Wojtowicz. Un casting qui ravira sans doute de nombreux téléspectateurs.

Voilà tout ce qu’il faut savoir sur ce long métrage, donc si vous êtes fans du genre dramatique, rendez-vous ce soir à partir de 21H10 sur France 2 avec la première diffusion du film « Deux Femmes ».