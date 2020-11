Deux écrans, un téléphone coulissant: la dernière conception de brevet de Samsung est audacieuse

Samsung a breveté un design de téléphone coulissant extravagant avec deux écrans.

Les écrans sont positionnés à l’avant et à l’arrière du téléphone et semblent se rencontrer sur ses flancs.

La conception contient également des caméras arrière cachées et une caméra selfie intégrée.

Samsung pourrait ajouter un autre facteur de forme extravagant à sa future gamme de téléphones, du moins si l’on en croit un nouveau brevet. Repéré par LetsGoDigital, le brevet aurait été déposé en juillet mais n’est apparu que récemment.

Le design présente un smartphone coulissant avec deux écrans – un écran incurvé à l’avant et un écran plat à l’arrière. Visuellement, les écrans semblent «se rencontrer» sur les flancs du téléphone, donnant l’impression d’un seul écran enveloppant.

Cela serait probablement fait pour l’esthétique, mais les dessins de l’interface utilisateur prennent également en charge un cas d’utilisation. Une figure montre comment les utilisateurs peuvent faire glisser des applications de l’écran principal vers l’écran arrière. Un autre montre comment l’écran arrière pourrait afficher des informations sur une photo ou une vidéo occupant l’écran avant.

Malgré cette conception, Samsung n’indique pas explicitement que les deux écrans doivent utiliser la même technologie. Le brevet mentionne que l’écran avant pourrait utiliser la technologie OLED ou LCD, tandis que l’écran arrière pourrait être un écran à encre électronique.

Quant au mécanisme coulissant, il semble en grande partie un stratagème pour garder l’esthétique propre du téléphone et pour cacher la caméra arrière. Le tireur arrière est découvert en faisant glisser l’écran avant vers le haut. Un selfie shooter est également situé sous l’écran avant. On ne sait pas pourquoi Samsung n’envisagerait pas d’utiliser une caméra sous les deux écrans et d’abandonner le corps coulissant, bien que la qualité de l’image soit un problème avec les caméras sous-écran.

Le design du téléphone coulissant de Samsung: idiot ou rêveur?

Le design de Samsung est visuellement convaincant, mais il serait sans doute un cauchemar pour les pragmatiques. Avec des écrans à l’avant et à l’arrière, mettre cette chose dans un étui serait difficile. Samsung aurait également besoin de développer une technologie de rejet de la paume assez intelligente pour ignorer ces inévitables contacts capricieux.

La disposition de l’écran est discutable, mais le système coulissant a beaucoup de sens. C’est un design que nous avons vu HMD Global explorer plus en détail récemment avec le concept abandonné de Nokia N95. Cela a permis à l’entreprise de cacher la caméra selfie et d’inclure un haut-parleur plus costaud sans sacrifier la convivialité. Samsung pourrait construire un combiné de divertissement assez puissant en utilisant cette philosophie.

Dans l’état actuel de la conception du brevet de Samsung, il est peu probable que nous le voyions bientôt sur un appareil grand public. Étant donné à quel point les téléphones pliables semblaient ridicules il y a à peine quelques années, nous ne l’excluions pas totalement.

