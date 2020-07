Détruisez tous les humains! – L’anéantissement de l’humanité commence aujourd’hui

Metabo Aspirateur tous usages Metabo ASR 25 L SC avec secoueur électromagnétique

Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel Idéal pour un usage mobile grâce à sa légèreté et à sa compacité Pour aspirer autour des outils électriques et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc. Prise d’asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de