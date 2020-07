Destroy All Humans est un remake PS4 de l’aventure de science-fiction culte PS2 classique. Crypto revient dans cette récréation moderne, gagnant un bon 6/10 dans notre Examen de Destroy All Humans.

Dans ce guide Destroy All Humans, nous allons passer en revue toutes les bases, ainsi que certains trucs et astuces du débutant pour vous faire démarrer un vol (soucoupe).

Détruire tous les humains: guide des trophées

Destroy All Humans est livré avec un bel ensemble de Trophées PS4 gagner, comme vous vous en doutez. Pour vous aider à obtenir le Platine, nous avons préparé le guide suivant de tous les trophées dans Destroy All Humans.

Détruire tous les humains: tous les trophées et comment obtenir le platine

Détruire tous les humains: trucs et astuces pour les débutants

Est-ce la première fois que vous jouez à Destroy All Humans? Peut-être que ça fait un moment que vous n’avez pas joué l’original? Quoi qu’il en soit, lisez la suite pour en savoir plus trucs et astuces, ainsi que toutes les informations de base dont vous avez besoin.

Contrôles

Fonction du bouton: Crypto Fonction: Saucer Options Pause Pause Joystick gauche Déplacer Déplacer Stick droit Rotation de la caméra Rotation de la caméra / Contrôle de l’altitude X Sauter (appuyer), Jetpack (maintenir) N / A Square Brain Extract / Transmog Transmog Triangle Cortex Scan Drain Circle Dash (appuyer ), Skate (maintenir) Repulse-O-Tron D-Pad Up Holobob N / A D-Pad Droite Suivre N / A D-Pad Down Oublier N / A D-Pad Gauche Distracter N / A L1 Weapon Select (Press: Cycle / Hold: Wheel) Weapon Select (Press: Cycle / Hold: Wheel) L2 Lock-On Target Ground Vising R1 Psychokinesis (Press: Grab and Drop / Hold: PK Throw) Abduct-O-Beam (Press: Grab and Drop / Hold) : Lancer) R2 Fire Weapon Fire Weapon

ADN

L’ADN est ce que vous gagnerez tout au long du jeu. C’est une sorte de monnaie et peut être utilisée pour acheter une large gamme de mises à niveau. Vous pouvez récolter l’ADN des humains, mais vous gagnerez également beaucoup en accomplissant des missions et des défis optionnels.

Sondes Furon

Il existe des dizaines de sondes Furon dispersées dans tous les niveaux. Ces objets de collection ressemblant à des robots vous donnent un peu d’ADN supplémentaire lorsque vous les obtenez, ils valent donc la peine d’être trouvés.

Défis

Des défis supplémentaires se débloqueront également au fur et à mesure que vous jouerez dans le jeu, vous récompensant avec encore plus d’ADN. Il existe quatre types de défis:

Armageddon: Vous devez faire autant de dégâts que possible dans votre soucoupe dans le délai imparti.

Enlèvement: Utilisez la psychokinésie de Crypto pour lancer des objets (ou des êtres) spécifiés dans le faisceau d’enlèvement géant.

Course: Suivez le chemin d’une sonde Furon rapide, en vous déplaçant le plus rapidement possible pour essayer de l’attraper.

Déchaînement: Tuez autant d’un certain groupe d’humains que possible dans le délai imparti.

Rassemblez autant d’ADN que vous le pouvez

L’ADN est une sorte de monnaie dans Destroy All Humans. En l’utilisant, vous pouvez visiter Pox’s Lab sur le vaisseau mère pour acheter des améliorations pour Crypto et sa soucoupe volante. Afin d’obtenir les meilleurs scores et temps sur les défis, vous voudrez vous équiper avec autant de mises à niveau que possible.

Ironiquement, le moyen le plus rapide de recueillir de l’ADN est de surmonter ces défis, mais il existe de nombreuses autres façons. Les sondes ADN sont dispersées à chaque étape et vous pouvez utiliser la capacité d’extrait de cerveau de Crypto ou l’arme de sonde anale pour récolter rapidement l’ADN des humains. Vous aurez besoin de dizaines de milliers d’ADN pour acheter toutes les mises à niveau, mais elles valent la peine d’être économisées.

Améliorez les boucliers et le tableau de bord de Crypto

Bien qu’il soit tentant d’améliorer toutes vos armes et capacités offensives, n’oubliez pas les défenses de Crypto. Si vous avez causé beaucoup de problèmes, le jeu vous lancera beaucoup de policiers, de soldats et d’agents Majestic, et ils peuvent facilement vous submerger si vous ne faites pas attention.

Nous vous recommandons de mettre à niveau les boucliers de Crypto ainsi que sa capacité Dash. Cela lui permettra de résister à plus de dégâts et de les éviter plus facilement. Vous trouverez cela particulièrement utile pour les missions d’histoire ultérieures, qui seront difficiles sans ces améliorations.

Améliorer la capacité de munitions

La capacité en munitions n’est pas la mise à niveau la plus sexy au monde, mais dans Destroy All Humans, cela en vaut la peine. Par défaut, les pistolets et la soucoupe de Crypto ne transportent pas beaucoup de munitions. Le Disintegrator Ray est probablement l’arme la plus polyvalente et la plus utile, mais elle ne transporte pas beaucoup de munitions. Il en va de même pour le détonateur ionique et les armes de la soucoupe.

À court de munitions, il faut chercher des objets à Transmog, ce qui vous laisse grand ouvert. Dépensez une partie de votre ADN sur les améliorations de munitions pour vous assurer de passer plus de temps à tirer et moins de temps à courir.

Chaque mission d’histoire a au moins un objectif facultatif, mais vous ne pourrez peut-être pas tous les terminer lors de votre première tentative. Heureusement, vous pouvez rejouer chaque mission, mais c’est un peu caché.

Depuis le vaisseau mère, accédez à Archives avec R1, puis choisissez Holopox Deck. Ici, vous trouverez une liste de toutes les missions d’histoire que vous avez accomplies, ainsi que les objectifs optionnels que vous avez ou n’avez pas terminés. Mettez une mission en surbrillance et appuyez sur X pour la rejouer. Cela n’interrompt pas vos derniers progrès, vous n’avez donc pas à vous inquiéter.

Cela le fait pour notre Guide Détruire tous les humains. J’espère que cela vous a donné quelques indications et informations dont vous avez besoin pour aborder ce jeu bien-aimé. Si vous avez d’autres conseils à partager ou des questions à poser, veuillez le faire dans la section commentaires ci-dessous.