DETECTIVE COMICS Un écrivain fait de la vaisselle sur son récit super-spectaculaire de 100 pages JOKER 80TH ANNIVERSARY

Peter Tomasi a une longue histoire avec Batman et, par extension, le Joker – et il obtient son coup de feu pour célébrer cela avec une histoire dans le 9 juin Spectacle de 100 pages du 80e anniversaire du Joker.

Travailler avec une amie de longue date Simone Bianchi, Tomasi’s Joker 80e histoire « repousse les limites » à l’écrivain – et il les connaît bien non seulement l’actuel Detective Comics écrivain, mais aussi ancien Homme chauve-souris écrivain et ancien rédacteur en chef du groupe Batman.

Tomasi a parlé à Newsarama de cette anthologie à venir et du personnage du Joker lui-même, et DC a partagé un premier aperçu des pages du prochain Tomasi Detective Comics # 1022 avec l’artiste Brad Walker.

Newsarama: Peter, y a-t-il des fils de votre Detective Comics courir dans votre Spectacle 100 pages Joker 80e anniversaire court ou est-ce une histoire complètement autonome?

Peter J. Tomasi: Le Spectacle 100 pages Joker 80e anniversaire J’ai écrit est une histoire faite en un. Aucun fil à mon courant Detective Comics courir.

Je pense que lorsque vous faites une histoire de huit pages, il est préférable d’en créer une qui définit clairement les personnages et garde le récit simple et direct pour les lecteurs occasionnels à verrouiller et tout en offrant à nos lecteurs de longue date un tour en helluva.

Nrama: Comment avez-vous abordé l’histoire – quel élément du personnage que vous estimiez nécessaire d’inclure?

Tomasi: Tout d’abord, j’aime savoir qui est l’artiste avec qui je travaille. Heureusement, j’ai finalement pu travailler avec une amie de longue date, Simone Bianchi, une illustratrice incroyable à qui j’ai donné son premier concert américain lorsque j’étais rédacteur en chef du groupe Batman. Simone a fait le Chevalier brillant les questions qui faisaient partie de la Sept soldats de la victoire maxi-séries écrites par Grant Morrison, puis quelques-unes La lanterne Verte travail, suivi par une flopée de Detective Comics des couvertures magnifiques.

Donc, avec Simone à bord pour cela Joker 80e, et le fait qu’il n’ait pas été dans le coin des chauves-souris de la DCU depuis un certain temps, je voulais qu’il s’amuse avec les images grandes et classiques des batailles passées de Batman et Joker et donne à cette histoire spécifique une sensation loufoque et chaotique qu’il pourrait vraiment enfoncer ses dents. Et l’élément que j’aime embrasser lors de l’écriture du Joker, c’est s’attendre à l’inattendu. Repoussez toujours un peu les limites.

Nrama: Pourquoi pensez-vous qu’il est important que DC fasse ces spéciaux du 80e anniversaire?

Tomasi: Les pierres de touche de notre passé de publication sont une excellente chose à faire, en particulier pour montrer à quel point le modèle original est fort que les conteurs d’aujourd’hui peuvent continuer à s’appuyer sur les fondations des créateurs et ajouter des nuances qui approfondiront le caractère des conteurs qui suivent.

Ces personnages ont eu une longue vie, et ces spéciaux se connectent à l’association et aux expériences des écrivains et artistes actuels, permettant un large éventail de possibilités de narration qui éclairent différents aspects du personnage et leur croissance au fil des décennies.

Nrama: Nous avons vu de nombreuses versions différentes du personnage, quelle est votre itération de bande dessinée préférée du Joker?

Tomasi: Je dois dire que celui de ma timonerie est la version Jim Aparo. Le Joker avait l’air vraiment effrayant et effrayant pour Peter Tomasi, 10 ans, et la façon dont Aparo a dessiné le rictus du Joker semblait toujours comme si ça faisait vraiment mal d’avoir ce sourire perpétuel sur son visage.

Nrama: Avez-vous un problème Joker préféré?

Tomasi: Trop de problèmes différents pour juger parce que chacun a quelque chose de spécial ou de fou à propos du personnage même si c’est un petit moment, que ce soit un peu fou ou un panneau qui évoque sa marque unique de folie, chaque problème dans lequel le Joker apparaît a généralement quelque chose pour s’en souvenir.

Nrama: Le Joker a non seulement une grande présence dans les bandes dessinées, mais aussi dans le cinéma et la télévision – quelle est votre version TV / film préférée et pourquoi?

Tomasi: Je devrais aller avec Heath Ledger. Il y avait quelque chose de si anarchique derrière ses yeux et son contrôle corporel qui le place au-dessus des autres à mon avis.