Detective Comics # 1022 rejoint DC & # 039; s Joker War

Lunar Comic Distributors a déclaré aux détaillants de bandes dessinées que Detective Comics # 1022 de DC Comics aura désormais un logo « Joker War ». Auparavant, il n’avait pas été sollicité comme faisant partie de l’événement Joker War à DC Comics, et les commandes anticipées pour la bande dessinée ont été passées. De plus, cela ne ressemble à rien à DC, Diamond ou UCS. Il y a donc ça.

Joker War est le grand événement Batman qui James Tynion IV et le reste des rédacteurs de Batbook se sont développés – mais cela a été retardé par la fermeture actuelle. Ironiquement, le coup d’envoi vers elle, le retard Homme chauve-souris # 92 voit The Riddler mettre Gotham en lock-out, personne n’a le droit de quitter leur domicile ou leur bureau. Avec ça et le Hawkman bande dessinée de peste, il y a beaucoup de bandes dessinées de coronavirus coïncidentes. Quoi qu’il en soit, attendez-vous à une demande de Detective Comics # 1022 augmentera à la suite de l’annonce de Lunar.

Lunar déclare également qu’en raison d’une erreur d’impression, la variante de Le flash # 754 a maintenant une date en magasin du 2 juin tandis que la couverture régulière continue d’avoir une date en magasin du 26 mai. Diamond a les deux couvertures répertoriées pour le 3 juin, il semble donc que les clients Lunar recevront la moitié de leurs commandes une semaine avant Diamond.

Si vous voulez suivre Detective Comics # 1022 ou l’une des couvertures de Bleeding Cool sur la situation mondiale actuelle ainsi que la nouvelle guerre des distributeurs de 2020, vous pouvez ajouter ces liens à vos favoris.

DETECTIVE COMICS # 1022

(W) Peter J. Tomasi (A / CA) Brad Walker, Andrew Hennessy

« Ugly Heart », troisième partie! Batman a été dynamité par des balles et laissé pour mort par l’église mortelle de Two-Face des Deux-et si Gotham City va survivre à la vengeance finale de Two-Face, ils vont avoir besoin d’un miracle! Mais faites attention à ce que vous souhaitez, car une résurrection est déjà en cours, et celle-ci implique un certain prince clown et l’héritier du trône du justicier de Gotham…

Dans les magasins: 3 juin 2020 PDSF: 3,99 $

