Détails sur la technologie moderne Matrix 4 et ce qui peut être de retour des années 2000 !!

Matrix 4 sortira en 2021. Il sera certainement composé des dernières technologies, donc ce sera amusant de voir le film. C’est l’un des films très attendus. Ce sera la suite des Matrix Revolutions de 2003. Il récupérera Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Lana Wachowski sera également de retour en tant que réalisatrice. Elle a réalisé la trilogie originale avec sa sœur Lilly.

Vous savez que le monde souffre du coronavirus. La plupart des séries et des films ont été retardés et le tournage des films s’est également arrêté. Ainsi, Matrix 4 est également retardé en raison de la pandémie de coronavirus. Les informations officielles concernant le film ne sont pas disponibles. On ne sait pas que ce film obtiendra la même configuration que le monde simulé qui était là dans l’ancien film Matrix dans les années 2000. Il se peut également que Matrix 4 contienne toutes les nouvelles technologies ou les futures technologies.

Il y a des chances que les films se déroulent dans un avenir dystopique dans le monde réel. Certaines des photos publiées sur Internet indiquent que le film est à San Francisco. Les principales questions sont quel type de monde sera là? Quelle technologie sera utilisée?

Ces questions recevront une réponse après la sortie de la bande-annonce. Mais la bande-annonce sortira en 2021.

La principale chose dans Matrix 4 sera que le changement de lignes fixes vers un smartphone. Vous avez regardé Matrix 1 et d’autre part, ils utilisaient généralement des lignes fixes. Mais maintenant, ils vont consulter à l’aide d’un téléphone mobile.

Vous avez vu dans le vieux film Matrix que Morpheus et son équipe sont entrés dans la matrice en utilisant un téléphone fixe.

Comme maintenant les téléphones portables et les smartphones sont courants, il se peut donc que les personnages l’utilisent. Si le film se déroule à l’avenir, de nombreuses nouvelles technologies seront utilisées, mais si elles se déroulent à l’ère de l’ancienne matrice, ces choses ne seront pas utilisées.

Vous savez comment dans le film Matrix les gens arrêtent les balles avec les mains et les autres technologies qu’ils utilisent. Il sera intéressant de voir cette technologie maintenant.

