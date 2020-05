Détails et informations sur Mob Psycho 100 – Date de sortie

– Publicité –



Détails de Mob Psycho 100:

Il s’agit d’une série de mangas japonais. Cette série est écrite par One. Il est également illustré par One. En avril 2012, la publication a commencé sur le site Web Ura Sunday de Shogakukan. Elle s’est terminée en 2017. En 2016, la série s’est adaptée en tant que série télévisée animée. La première saison est sortie en 2016 et la deuxième saison est sortie en 2019.

Date de sortie de Mob Psycho Saison 3

La saison 3 arrive très bientôt. Il n’y a aucune information quand elle arrive. La saison 3 viendra certainement parce que la saison 2 a reçu de très bonnes vues des téléspectateurs.

La série a également été répertoriée comme le meilleur anime en 2016 par le Anime News Network. Il y a des nouvelles que le Mob Psycho 100 Season-3 sortira en 2021 au Japon. Si tout se passe bien, il sortira en avril 2021. Vous savez que le coronavirus a changé le monde mais vous l’obtiendrez très bientôt.

Les acteurs de Mob Psycho 100 Saison 3

Il n’y a aucune information sur le casting de la série saison-3. Vous pouvez vous attendre à Dimple, Reign Arataka, Teruki Hanazawa, Ritsu Kageyama et Shou Suzuki. Vous verrez de nombreux nouveaux visages dans la série saison 3. Un nouveau personnage nommé Haruki Amakusa sera également présent dans la série saison 3.

L’intrigue de la saison 3

Shigeo Kageyama est un écolier normal du centre, surnommé Mob pour sans sentiment de l’essence. En dépit du fait qu’il ressemble à un individu imperceptible, il est en réalité un esper révolutionnaire doté d’une force de clairvoyance monstrueuse. Pour éviter de perdre le contrôle de cette force, il poursuit continuellement une existence réelle sous une entrave passionnée.

Afin d’aider à comprendre comment contrôler ses capacités, Mob remplit la main droite pour tromper Reigen Arataka, un mystique autoproclamé. La Horde a besoin de poursuivre une vie typique, tout comme les gens autour de lui, mais une explosion de difficultés continue de le poursuivre. Avec ses sentiments étouffés se développant progressivement à l’intérieur de Mob, sa capacité prend des mesures pour passer à travers ses points de coupure car il, à la fin, fait l’expérience de différents Espers comme les Griffes.

