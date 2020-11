Détails des nouvelles fonctionnalités à venir dans le cadre du mode de franchise MyNBA de NBA 2K21

Après des années à se plaindre de la monotonie du mode de jeu, 2K a finalement introduit de grands changements pour MyLeague. Ils avaient recyclé le même jeu avec quelques fonctionnalités éponymes pendant des années, mais avec la prochaine génération, NBA 2K21 l’a réorganisé. MyLeague, MyGM et MyLeague Online ont été matraqués pour former MyNBA. Alors, quelles sont ces nouvelles fonctionnalités?

Jeux jouables de la G League

C’est une fonctionnalité de retour très demandée. Les joueurs peuvent activer ou désactiver la G-League selon qu’ils souhaitent jouer aux jeux. Les joueurs pourront consulter le calendrier dans l’onglet Vue quotidienne. Semblable aux autres jeux de la NBA, les jeux de la G-League peuvent être joués ou simulés avec une simulation régulière, SimCast ou SimCast Live.

Système de flèche / buste repensé

Lorsque 2K21 est tombé sur la génération actuelle, c’était censé être une grande fonctionnalité. Mais ce n’était pas bien exécuté et il y avait toujours des problèmes. Les joueurs espèrent donc qu’il s’agit d’une version améliorée.

Un nouvel ajout à cela est que jusqu’à ce qu’un joueur ait 23 ans, il aura son potentiel en fonction de plusieurs facteurs. « Afin que chaque joueur soit toujours passionnant pendant les années de développement. »

Enfin, il existe désormais un attribut potentiel minimum et maximum, de sorte que les utilisateurs peuvent également créer manuellement un scénario pour les joueurs.

Nouvelle équipe

Ceci est un ajout mineur. 2K a maintenant ajouté un entraîneur adjoint supplémentaire que les joueurs peuvent embaucher. Ces entraîneurs affecteront l’équipe et seront disponibles sur le banc pendant le match.

Configurations de partage 2K et scénarios de partage 2K

C’est également une fonctionnalité disponible dans le jeu de la génération actuelle. Avec les configurations de partage, les utilisateurs peuvent créer leur propre MyLeague avec des équipes et des joueurs rétro, puis la partager afin que d’autres utilisateurs de la communauté puissent également jouer.

Avec les scénarios de partage, les utilisateurs peuvent désormais enregistrer leur progression dans un certain fichier MyNBA, et les autres utilisateurs peuvent continuer à partir de cette étape. Donc, si un utilisateur emmène les Lakers à la finale de la NBA, d’autres membres de la communauté commencent leur voyage à partir de ce point et continuent cette série éliminatoire.

Tatouages

Autre fonctionnalité de retour très demandée, 2K a enfin ramené des tatouages ​​personnalisables pour les joueurs. Ils ont promis qu’il serait plus avancé que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, donc cela pourrait être intéressant.

Nouveau Slide Nav

Enfin, nous avons la nouvelle navigation de diapositives, qui est plus un visuel qu’une fonctionnalité. D’un simple effleurement du stick droit, les joueurs peuvent désormais accéder aux menus. Cela semble plus facile d’accès et sera plus convivial pour les nouveaux joueurs.

Autres fonctionnalités mineures ajoutées à MyNBA

Auparavant, le minimum d’équipes requis pour une MyLeague était de 30 et les joueurs pouvaient avoir jusqu’à 36 équipes. Mais maintenant, les joueurs peuvent réduire ce nombre à 12 et peuvent revivre les années passées où les équipes étaient moins nombreuses.

Les joueurs peuvent également gérer chaque équipe s’ils le souhaitent, ce qui n’était pas disponible auparavant dans MyGM. Enfin, les joueurs peuvent choisir s’ils souhaitent maintenant des fonctionnalités MyGM particulières dans leur MyLeague, pour en faire une expérience entièrement personnalisable.

Ces changements étaient attendus depuis longtemps et les joueurs seront enthousiasmés par ces fonctionnalités. On ne peut qu’espérer qu’il est à la hauteur de sa qualité sonore.

LIRE AUSSI – NBA 2K21 Next-Gen: 2K lance la ville avec une rotation unique

Soyez averti des dernières nouvelles et regardez les faits saillants en déplacement; rejoignez l’arène sur les cerceaux NBA

Partager : Tweet