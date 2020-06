Détails de l’histoire de Spider-Man Miles Morales, durée du jeu, etc. – / Film

La semaine dernière, Sony et Insomniac Games ont partagé une bande-annonce pour Spider-Man: Miles Morales, le nouveau jeu vidéo à venir sur la PlayStation 5. Les commentaires d’un dirigeant de Sony ont semé la confusion quant à savoir si ce jeu sera ou non une suite ou un spin-off, mais il s’avère que c’est techniquement un peu des deux – c’est un spin-off qui a lieu après les événements du jeu PlayStation 4 Marvel’s Spider-Man.

Obtenez de nouveaux détails d’histoire ci-dessous.

Brian Horton, le directeur créatif de Spider-Man: Miles Morales, a écrit un nouveau billet de blog qui explique ce que les joueurs peuvent attendre de l’histoire du jeu:

Le contexte multiculturel de Miles reflète un monde plus moderne et diversifié et nous voulions donner aux joueurs une nouvelle histoire, avec de nouveaux décors, de nouveaux méchants et des quêtes uniques dans la ville de Marvel à New York. Ce devait être une prochaine aventure à ne pas manquer dans le Marvel’s Homme araignée l’univers… c’est maintenant l’hiver, environ un an après les événements du premier match. New York de Marvel est recouvert de neige et juste avant les vacances de Noël, une guerre entre une société énergétique et une armée criminelle de haute technologie a éclaté. La nouvelle maison de Miles à Harlem est au cœur de la bataille.

Voyons maintenant à quel point l’expérience de ce jeu sera importante. Horton a abordé ce sujet de front et a confirmé le rapport de Bloomberg de la semaine dernière après toute cette confusion:

Nous savons que beaucoup d’entre vous veulent savoir quelle est la taille de ce jeu. Notre équipe d’Insomniac a travaillé incroyablement dur pour vous apporter une fantastique aventure Miles Morales depuis que nous avons terminé le développement sur Marvel’s Spider-Man. Vous vivrez un arc complet avec Miles, qui ressemble davantage à un jeu comme Uncharted: The Lost Legacy en termes de portée globale. Spider-Man de Marvel: Miles Morales est une expérience importante, sincère, émotionnelle et essentielle à l’expansion de la Marvel’s Spider-Man univers. Et nous espérons que ce sera aussi pour vous.

Comme le souligne The Verge, le nouveau jeu est environ la moitié de la taille de Marvel’s Spider-Man. Uncharted: The Lost Legacy prend environ 7 à 10 heures à battre, et le récent jeu Spidey a pris entre 15 et 20 heures – bien que la nature du vaste monde ouvert de ce dernier signifiait qu’il pourrait falloir beaucoup plus de temps à un joueur pour terminer s’il décidait de passer à travers chaque coin de la version du jeu de New York City.

Ailleurs dans le billet de blog, Horton a déclaré que «c’était formidable de travailler également avec Bryan Intihar, qui a dirigé le premier jeu, car il continue d’imaginer de grandes choses pour le Marvel’s Spider-Man univers », qui taquine ce que nous savons tous à terme: une suite à part entière. Il a également mentionné spécifiquement Peter Parker, le protagoniste du premier jeu: « Ne vous inquiétez pas, nous avons encore beaucoup de l’histoire de Peter à raconter. Mais ce jeu est tout au sujet de Miles, une partie critique de notre univers Spider-Man, et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe. «

Spider-Man: Miles Morales arrive en magasin cette saison des Fêtes.

