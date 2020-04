Destroy All Humans reçoit une date de sortie en juillet 2020

De bonnes nouvelles pour ceux qui cherchent à prendre le dessus sur l’humanité avec THQ Nordic Détruisez tous les humains une date de sortie appropriée. La société a prévu la sortie du jeu pour le 28 juillet 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. En plein milieu de l’été, ce qui, selon nous, aurait été l’une de leurs annonces pour l’E3 2020. De plus, la société promeut deux éditions spéciales du jeu pour que vous choisissiez au-delà de l’édition standard, qui est l’ADN Collector’s Edition pour 150 $, et pour une raison quelconque, l’édition Crypto-137 à 400 $. Tous sont actuellement en pré-commande sur le site Web du jeu. Nous avons également obtenu une nouvelle bande-annonce du jeu, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Le classique culte revient et envahit tout sauf votre vie privée le 28 juillet 2020! Dans Détruisez tous les humains, vous terrorisez le peuple de la Terre des années 1950 dans le rôle de l’extraterrestre maléfique Crypto-137. Récoltez l’ADN et abattez le gouvernement américain dans le remake de la légendaire aventure d’action d’invasion extraterrestre. Annihilez les humains chétifs en utilisant un assortiment d’armes extraterrestres et de capacités psychiques. Réduisez leurs villes en ruines avec votre soucoupe volante! Détruisez tous les humains! est un classique culte et l’un des rares jeux qui vous fera rire aux éclats. De nombreux jeux se sont inspirés de son mélange de narration humoristique et d’action de tir en monde ouvert facilement accessible, ainsi que de sa large gamme d’armes exagérées. Mais il ne peut y avoir qu’un seul Cryptosporidium: l’extraterrestre haïssant l’homme avec la voix d’un Jack Nicholson en colère et un fusible plus court qu’un xénomorphe sous stéroïdes. Détruisez seulement tous les humains! vous permet d’explorer des villes américaines idylliques des années 1950, de lire les pensées de leurs citoyens pour découvrir leurs désirs secrets… puis de brûler les mêmes villes au sol avec le puissant rayon de la mort de votre soucoupe volante!