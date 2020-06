Destiny: A Look Back – Un podcast spécial Destiny avec Digital Days Gaming

Les lecteurs de longue date de PlayStation LifeStyle savent que l’une de mes séries de jeux préférées de tous les temps est destin. Dès le moment où il a été révélé que légendaire Halo Le développeur Bungie faisait quelque chose pour PlayStation – sans oublier que le jeu allierait son expertise en jeu de tir à la première personne à des robots de donjon basés sur des butins de type MMO – mon intérêt a immédiatement été piqué. Il y a six ans ce mois-ci, en 2014, nous créions nos personnages et sautions dans le destin Alpha, explorant cet univers étrange et mystérieux que Bungie avait créé. Cela n’a jamais été parfait, mais il a toujours été là, créant une communauté solide, des amitiés durables et des expériences inoubliables au cours des six dernières années.

Avec la récente révélation de Bungie Au-delà de la lumière, le suivant Destiny 2 l’extension devrait démarrer l’année 4 (l’année 7 de la franchise dans son ensemble), un vieil ami à moi m’a contacté et m’a demandé si je voulais parler destin sur le podcast Digital Days Gaming. J’ai gracieusement accepté l’invitation – je ne vais pas refuser la possibilité de parler de destin—Et à la fin de la semaine dernière, l’animateur de DDG, Dave Hunt, et moi nous sommes assis et nous sommes excités pendant deux heures destin.

Découvrez le spectacle en entier ci-dessous:

Vous ne pouvez pas écouter maintenant? Téléchargez l’émission et écoutez-la quand vous en avez le temps.

Deux heures peuvent sembler longues, mais nous avons à peine effleuré la surface de l’histoire de cette série et le chemin parcouru. Nous n’avons même pas eu beaucoup de temps pour aborder les développements les plus récents de Bungie, comme Season of Arrivals, Destiny 2 sur la prochaine génération, ou sa trilogie d’expansions à venir au cours des trois prochaines années. À un moment où tous les yeux regardent avec impatience, ce fut une belle occasion de revenir un peu en arrière et de se remémorer quelque chose qui fait partie de nos vies depuis plus d’une demi-décennie maintenant.

Si vous avez aimé l’émission, veuillez soutenir l’équipe de Digital Days Gaming en la suivant sur Twitter (@DigitalDaysPod), Twitch, Facebook et Patreon. Les écoutes, les likes et les partages sont tous appréciés, et faites-nous savoir si vous souhaitez en savoir plus destin conversations à l’avenir.

Consultez la liste complète des épisodes de Digital Days Gaming.