Destiny 2 sera en panne pendant 14 heures avant l’heure de sortie de Beyond Light

Gardiens, il est temps de conclure toute tâche inachevée que vous avez dans la saison des arrivées, car Beyond Light est sur le point d’arriver dans Destiny 2 – et le jeu est mis hors ligne pendant 14 heures en préparation.

Comme nous l’avons souligné la semaine dernière, vous pourrez commencer à pré-charger la mise à jour Beyond Light pour Destiny 2 ce soir à 19h00 PST / 21h00 EST / 3h00 UTC. Ce préchargement sera disponible peu de temps après la mise hors ligne du jeu FPS afin que les ingénieurs fantômes de l’espace de Bungie puissent se mettre sous le capot, remplacer les anciens bits par de nouveaux et tout recoller.

Ce que nous n’avons pas spécifiquement souligné dans l’histoire originale, c’est que cette maintenance signifiera que Destiny 2 ne sera pas disponible pour jouer pendant environ 14 heures au total, et cela en supposant que tout se passe comme prévu. Vous pourrez vous reconnecter à Destiny 2 à 9h00 PST / 12h00 EST / 17h00 UTC le 10 novembre. Cela devrait être suffisamment de temps pour télécharger le correctif de mise à jour 3.0.0.1 d’environ 69,7 Go qui comprend nouveau contenu Beyond Light et Season of the Hunt, notamment la nouvelle zone de patrouille Europa et la toute nouvelle campagne pour le lancement de l’année 4.

Vous voudrez conclure toute activité exceptionnelle que vous avez sur les destinations qui se dirigent vers le nouveau coffre-fort de contenu de Destiny 2 avant le début du temps d’arrêt.

Re: À quelle heure dois-je me connecter pour l’événement de fin de saison? C’est un petit événement, un moment pour vous de passer du temps entre amis à la fin de la saison. Moments clés du rapport de soutien aux joueurs la semaine dernière. Téléchargez votre patch à 16h, entrez avant 18h50 (Pacifique). pic.twitter.com/NggW9mtHf8 – dmg04 (@ A_dmg04) 9 novembre 2020

Si, comme moi, vous avez abandonné tout cela et que vous souhaitez juste voir une magie de l’espace soignée, Bungie aurait une sorte d’événement de fin de saison en magasin pour la saison des arrivées – alors dirigez-vous vers la tour et trouvez quelques beaux sièges à l’approche de zéro heure.