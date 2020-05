Destiny 2 PS5 et Xbox Series X confirmés, «plus de détails à venir»

L’une des plus grandes questions que les joueurs se tournent vers la prochaine génération est ce qui arrivera à ces jeux vivants en cours qu’ils apprécient et jouent sur leurs consoles de génération actuelle. Pour Destiny 2 joueurs, cette question a (en quelque sorte) été répondue. Destiny 2 La PS5 et la Xbox Series X ont été confirmées d’une certaine manière, bien que les détails sur la version de prochaine génération du jeu de tir de Bungie restent légers.

Dans un tweet du responsable du marketing social Xbox, Le logo de Bungie a été inclus dans une image avec d’autres logos de développeurs et d’éditeurs, avec une légende disant « Quand vous organisez une fête de nouvelle génération et que TOUT LE MONDE arrive. » Le directeur de la communauté de Bungie, Dylan Gafner (mieux connu sous le nom de dmg04), l’a retweeté avec une réponse disant: «J’ai vu des gens demander si Bungie était sur la liste: nous sommes ravis que notre communauté joue Destiny 2 sur les plateformes de nouvelle génération. Plus de détails à venir. «

Bravo à @Xbox pour le spectacle aujourd’hui. Beaucoup de trucs géniaux à venir! J’ai vu des gens poser des questions sur @Bungie être sur la liste: nous sommes ravis que notre communauté joue à Destiny 2 sur les plateformes de nouvelle génération. Plus de détails à venir. https://t.co/Mqirc3dMcr – dmg04 (Lavez-vous les mains) (@ A_dmg04) 7 mai 2020

Le compte officiel de Bungie a également répondu à un tweet Xbox similaire disant la même chose.

Destiny 2 sera sur les plateformes de nouvelle génération! Plus de détails à venir. pic.twitter.com/1ZZqGZjjjg – Bungie (@Bungie) 7 mai 2020

Malheureusement, c’est l’étendue des connaissances qui nous ont été données. Il n’est pas tout à fait clair si Destiny 2 sera simplement jouable via la compatibilité descendante, s’il sera optimisé pour la prochaine génération, ou s’il y aura entièrement nouveau Destiny 2 Les versions PS5 et Xbox Series X regorgent de révisions et de nouvelles fonctionnalités que la génération actuelle du jeu ne possède pas. Compte tenu de son inclusion dans le tweet initial et du battage médiatique de Bungie pour celui-ci, nous pouvons probablement supposer que son intégration de nouvelle génération est plus qu’une simple rétrocompatibilité, mais jusqu’où cette optimisation ira reste à voir.

Cela semble également confirmer Destiny 2 comme plate-forme de Bungie pour la franchise à l’avenir, sans Destiny 3 en vue. Cela soulève un certain nombre de questions, telles que la façon dont le jeu croisé fonctionnera entre les générations étant donné la disparité de puissance de la console (les joueurs de nouvelle génération seraient freinés par de longs temps de chargement, etc. à partir de cette génération), et quand le soutien de Bungie pour la version PS4 de Destiny 2 va s’arrêter (Bungie a finalement cessé de prendre en charge la version PS3 de l’original destin lorsque de nouvelles extensions ont été développées exclusivement pour les plates-formes actuelles).

Une chose que nous pouvons immédiatement supposer est une réduction des temps de chargement, qui ont augmenté à mesure que le jeu reçoit de nouvelles mises à jour et ajouts. Il serait également intéressant de voir la puissance des consoles de nouvelle génération utilisée pour quelque chose comme un espace Vault accru et d’autres solutions de gestion des stocks, mais cela pourrait ne pas être possible si Bungie souhaite maintenir la parité entre les consoles. Il est passionnant de savoir au moins que Bungie étudie comment il peut utiliser la puissance de la console de nouvelle génération pour améliorer encore son jeu de tir de tireur spatial.

le Destiny 2 nous commençons à jouer sur PS5 et Xbox Series X pourrait être un jeu très différent de celui auquel nous jouons actuellement. Il y a un destin imminent qui devrait arriver la saison prochaine alors qu’une armée massive de vaisseaux pyramidaux se dirige vers notre espace de jeu jouable. Il y a même des rumeurs selon lesquelles Bungie pourrait anéantir tout un lieu de patrouille dans le but de faire évoluer le monde du jeu de manière significative et permanente. Nous verrons comment Destiny 2 L’intégration de nouvelle génération est liée à la structure narrative en cours, avec une nouvelle expansion à l’automne qui devrait être annoncée au cours des prochains mois ainsi qu’une nouvelle année de contenu saisonnier à venir.