Destiny 2: Beyond the Light maintenant disponible, toutes les informations résumées

Bungie a commencé aujourd’hui avec le Destin 2-extension Au-delà de la lumière a inauguré le nouveau chapitre de l’univers Destiny. Il s’agit de la première partie d’une trilogie d’extensions qui occupera les joueurs au cours des prochaines années. En plus du lancement de la nouvelle extension, la saison de la chasse est une nouvelle saison de contenu qui comprendra une campagne d’histoire qui débutera le 17 novembre.

En résumé, vous pouvez vous attendre à Au-delà de la lumière:

Explorez l’Europe: La lune gelée de Jupiter, Europe, est un vaste pays frontalier recouvert de glace, plein d’aventures et de mystères. Les gardiens doivent braver les tempêtes incessantes, s’infiltrer dans les installations de BrayTech de l’âge d’or et découvrir des secrets qui se cachent profondément sous l’ancienne glace.

Utilisez l'obscurité: La stase apparaît avec Au-delà de la lumièreLa première nouvelle puissance élémentaire en destin puisque le jeu original a ses racines dans l'obscurité. En utilisant la stase, les joueurs contrôlent le cours de la bataille en utilisant de puissantes capacités telles que le gel ou la fragmentation des ennemis.

La montée d'Eramis: Les maisons dispersées des Déchus se sont ralliées et ont construit leur nouvel empire sur l'Europe, unies sous la bannière du Fallen-Kell of Darkness: Eramis. Déterminée à restaurer la gloire de son peuple, Eramis a découvert la stase comme moyen d'atteindre ses fins.

Raid de la crypte de pierre profonde: Les gardiens testent leurs compétences et leur travail d'équipe dans le tout nouveau raid à 6 personnes et peuvent gagner de magnifiques récompenses. Le raid Deep Stone Crypt s'ouvre aux propriétaires de Au-delà de la lumière le 21 novembre. destinLes fans peuvent se réjouir de la célébration en l'honneur du premier pompier à clôturer l'événement.

Nouvelle expérience d'entrée: Explorez le cosmodrome nouvellement conçu. L'expérience est conçue pour présenter aux nouveaux joueurs le monde passionnant de Destin 2 Présenter.

Les deux Saison de la chasse ainsi que l’extension Au-delà de la lumière continuera l’histoire passionnante dans laquelle les Gardiens se battent continuellement pour sauver l’humanité de la perdition. Dans Au-delà de la lumière Les joueurs découvrent les mystères de l’Europe en combattant Eramis, le Fallen-Kell of Darkness. Elle est déterminée à contrôler le nouveau pouvoir de la stase pour faire avancer ses objectifs infâmes. Pendant ce temps, les Gardiens seront dans le Saison de la chasse Participez à des événements passionnants « Born of Wrath Hunt » et combattez Xivu Arath, la déesse hôte de la guerre.

Temps forts de la chasse

Zornbornen-Jagden: Des sanctuaires de troupeaux apparaissent dans tout le système. Construisez et améliorez votre appât pour attirer les lieutenants de Xivu Arath hors de leur cachette, attraper votre proie et défier la déesse de la ruche.

Quête exotique «Falkenmond»: Le retour de l'arme de poing aimée de tous Destin 1.

L'aube: Il est temps d'apporter de la joie au cosmos lors du festival d'hiver annuel avec des pâtisseries chaudes et des récompenses festives. L'aube commence le 15 décembre.

Nouveaux artefacts et rangs de saison : The Fang of Xivu Arath introduit de nouvelles options de personnalisation et des améliorations de puissance pour les Gardiens. Les détenteurs de laissez-passer de saison ainsi que la fin du jeu gratuitement peuvent facilement débloquer des récompenses pendant la saison en jouant et en augmentant leur rang de saison.

Nouvelles récompenses Bungie:Les joueurs peuvent débloquer le nouveau sceau, le grimoire et même une réplique de Falcon Moon à l'achat.

Nouveau raid disponible

La sortie d’un nouveau Destin 2-L’expansion apporte également un nouveau Raid, l’une des activités haut de gamme exigeantes de Destiny qui nécessite que six Gardiens chevronnés travaillent ensemble au sein d’une équipe coordonnée pour atteindre des succès qui ne peuvent être atteints par une seule personne.

Le raid Deep Stone Crypt sera disponible pour tous les propriétaires de Au-delà de la lumière le 21 novembre, a publié et déclenché la compétition populaire mondiale de toutes les équipes spéciales pour la première conclusion du raid épique, qui est situé dans la région frontalière glacée de l’Europe. Le groupe de travail de six joueurs «World’s First» fait que l’histoire, la renommée et la ceinture de titre les attendent. Après la confirmation du résultat par Bungie, l’équipe «World’s First» sera annoncée dans les jours suivant la sortie du raid Tiefsteinkrypta.

Destiny 2: Beyond Light sur PS5

Destin 2-Gamer bénéficiera immédiatement des avantages des consoles de nouvelle génération, notamment des temps de chargement plus rapides et des jeux intergénérationnels. La version optimisée de Destin 2 pour les consoles de nouvelle génération sortira le 8 décembre et comprendra des fonctionnalités telles que la résolution 4K (Xbox Series X et PlayStation 5), 60 FPS, les commandes de champ de vision et plus (Xbox Series X | S et PlayStation 5).

Au début de Destiny 2: Au-delà de la lumière Nous offrons également des bottes exclusives créées en collaboration avec Palladium.