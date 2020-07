Destiny 2: Beyond Light reporté

Bungie a le chapitre Destiny 2: Au-delà de la lumière reporté de quelques semaines, comme le développeur l’a annoncé aujourd’hui. La raison en est les défis supplémentaires posés par la pandémie corona.

Une déclaration dit:

«Les derniers mois ont été difficiles et le resteront pendant cette pandémie. Nous avons appris à créer quelque chose d’une nouvelle manière en travaillant séparément. Malgré ces obstacles, nous sommes toujours attachés au niveau de qualité que nos fans attendent. «

«Nous avons une histoire impressionnante à raconter et de nouvelles fonctionnalités incroyables que les joueurs découvriront. Comme toujours, notre objectif est de faire l’extension la plus cool et la plus divertissante que nous puissions faire pour nos fans. Pour ce faire, nous faisons de notre mieux pour le jeu et reportons la date de lancement. «