Destiny 2 Beyond Light Overhaul est beaucoup plus convivial pour les nouveaux joueurs

Destiny 2: Au-delà de la lumière vient de sortir la semaine dernière, et pendant que j’aurai plus de réflexions sur le Au-delà de la lumière campagne et passe-temps renouvelé plus tard, je voulais parler d’un élément majeur Au-delà de la lumière s’améliore en Destin 2: la nouvelle expérience de joueur.

De retour en 2019 quand Shadowkeep lancé et Destin 2 est devenu gratuit avec Destiny 2: Nouvelle lumière, l’expérience du nouveau joueur était quelque peu en contradiction avec le reste du jeu. En tant que jeu vivant, en Destin 2, l’état du monde du jeu se situe au niveau de l’arc narratif actuel, de sorte que la difficulté devient alors de savoir comment amener au mieux de nouveaux joueurs. Lors de son lancement en 2017, la campagne Red War offrait une rampe d’intégration suffisante qui présentait aux joueurs les personnages, les mécanismes et toutes les bases que vous deviez connaître pour en profiter. Destin 2.

Shadowkeep introduit un nouveau défi. L’état du jeu était allé au-delà de la conquête du Voyageur par Ghaul, et si Bungie voulait équilibrer les joueurs qui sautaient et rejoignaient leurs amis, ils ne voulaient pas exiger qu’ils terminent d’abord toute la campagne de la guerre rouge. Ils ont donc construit une nouvelle expérience de joueur en Nouvelle lumière qui mimait Destin 1, se réveiller pour la première fois dans la vieille Russie, traverser le mur du cosmodrome et trouver un navire pour ramener le nouveau gardien à la tour.

Tandis que Nouvelle lumière de Shadowkeep l’expérience a enseigné les bases des commandes, elle n’a pas réussi à guider les joueurs bien au-delà. Une fois qu’ils avaient localisé le vaisseau après la brève séquence d’ouverture, ils seraient jetés sans cérémonie dans la Tour et forcés de se débrouiller seuls. La guerre rouge et Abandonné les campagnes étaient cachées dans un sous-menu qui vous obligeait à parler à un PNJ spécifique (mais non marqué) dans le hangar. Les joueurs sont restés largement sans direction et confus. Qu’est-ce qu’une grève? Quel est le creuset? Gambit? L’idée ici était centrée sur la communauté et faire jouer rapidement de nouveaux joueurs avec des amis, mais elle reposait fortement sur des recherches extérieures, faisant partie de la communauté et ayant des amis qui jouaient, et avait tendance à aliéner rapidement les joueurs sans groupe.

Au-delà de la nouvelle lumière de la lumière

Pour Au-delà de la lumière, Bungie a ramené Destin 1 ′s ancien emplacement du cosmodrome et l’a réorganisé pour être au centre de l’expérience du nouveau joueur. Au lieu de trouver un navire, les joueurs rencontrent maintenant un gardien nommé Shaw Han qui travaille à repousser la ruche dans la vieille Russie. Il y a une série de quêtes étendue qui permettra aux joueurs de travailler avec Shaw pendant quelques heures avant d’obtenir leur propre navire et de se diriger vers la tour. Même dans ce cas, une fois que vous arrivez à la tour, une série de marqueurs de quête vous guide tout au long du processus de rencontre des personnages et de compréhension de leur objectif.

Il reste encore beaucoup à découvrir pour les nouveaux joueurs au-delà de la série de quêtes d’introduction, mais cela semble beaucoup plus accueillant pour l’expérience que la précédente itération New Light. En quelque sorte un arc d’histoire autonome, la présence de Shaw Han dans le cosmodrome offre la rampe idéale pour que les nouveaux joueurs apprennent les bases non seulement du gameplay, mais aussi de l’état du monde, de sorte que lorsqu’ils arrivent à la tour, ils ont l’impression qu’ils rejoignent naturellement le grand combat contre les ténèbres à sa place actuelle dans la chronologie narrative. Après tout, dans la tradition, de nouveaux gardiens sont ressuscités tout le temps. Il va de soi que beaucoup d’entre eux auraient manqué des événements passés.

Obtenir la nouvelle expérience de joueur juste est un défi pour Bungie, car Destin 2 est en constante évolution et en mutation. De nombreux mécanismes sont spécifiques à l’extension ou à la saison en cours, bien qu’il existe des bases fondamentales qui soulignent la plupart des éléments. Avec l’évolution du scénario, la quête d’introduction doit pouvoir être insérée n’importe où, couvrant à la fois ces bases essentielles du jeu tout en permettant aux joueurs de décoller d’eux-mêmes une fois qu’ils ont les pieds nouvellement levés dans le cosmodrome.

Depuis longtemps destin joueur avec littéralement des milliers d’heures dans la série, il m’est difficile de mesurer exactement l’efficacité de cette nouvelle série de quêtes d’introduction pour quelqu’un fraîchement sorti de la tombe, mais j’ai été surpris de voir à quel point c’était vaste quand je l’ai joué (un kiosque de quête dans la tour permet aux joueurs existants de profiter pleinement Nouvelle lumière quête pour eux-mêmes). Au-delà de la simple couverture des mécanismes de tir de base, il aborde des choses comme les primes, ce que sont les grèves et donne même aux nouveaux joueurs un avant-goût de qui sont des personnages comme Shaxx et Drifter, même si cela ne les fait pas jouer directement à Crucible ou Gambit. Il propose également une arme exotique «gratuite» à travers la quête Riskrunner remaniée, un hommage à Cayde-6 et une bonne introduction à l’histoire pour la composition actuelle du Vanguard.

Bien que le Nouvelle lumière La quête n’est peut-être pas aussi étendue ou intensive que quelque chose comme la campagne de la guerre rouge en termes de montrer aux joueurs les ficelles du métier, c’est bien mieux qu’une séquence d’intro de dix minutes qui n’explique à peine rien. C’est aussi une bien meilleure option que d’utiliser l’histoire de l’année en cours comme destin, permettant aux joueurs vétérans d’éviter les tutoriels manifestes là où ils ne sont pas nécessaires. En fonction des changements qui se produisent dans les futurs arcs d’histoire, le Nouvelle lumière la quête devra peut-être être légèrement ajustée pour s’adapter à l’état du monde dans le jeu (je lorgne toutes ces rumeurs «Zavala va dans l’obscurité» qui circulent), mais cela fournit une plate-forme beaucoup plus solide pour présenter de nouveaux joueurs destin que Bungie ne l’avait jamais fait auparavant, à moins de lancer un tout nouveau jeu.

Après tout, si Bungie prévoit de soutenir Destin 2 pendant au moins deux autres extensions et leurs saisons jusqu’à l’automne 2023 (et tout ce qui va suivre), ils ont besoin d’un chemin efficace pour tous les nouveaux joueurs qui souhaitent se joindre au combat pendant cette période.