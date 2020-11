Destiny 2: Beyond Light est les deux jeux les plus vendus sur Steam

Les joueurs ont vérifié Destiny 2: Beyond Light en masse. La dernière extension du jeu FPS de Bungie a pris les deux premières places de la liste des meilleurs vendeurs Steam de cette semaine, avec une autre entrée dans le top dix.

Selon les derniers graphiques, Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition a généré le plus de revenus sur le magasin de Valve cette semaine, et Destiny 2: Beyond Light et Season Pass ont attiré le deuxième plus. Quelque part dans la liste, la version régulière arrive à la septième place. Pour compléter le top cinq, le kit Valve Index VR est troisième, Football Manager 2021 est quatrième et le jeu d’horreur à succès Phasmophobia est cinquième. N’oubliez pas que cela est basé sur les revenus et non sur les copies vendues.

La phasmophobie était en première position depuis quatre semaines consécutives, devançant les précommandes de Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, etc. Un déclin était inévitable et Destiny 2: Beyond Light allait toujours être un géant des ventes. Parmi nous, le septième plus gros match du dernier quart-temps, a pris un peu de retard, après avoir gardé à vie la troisième place pendant des semaines, maintenant hors du top cinq en huitième. Le jeu de déduction sociale fonctionne toujours bien sur Twitch, aux côtés de Phasmophobia, donc les deux resteront probablement dans le mélange à mesure que de plus en plus de succès de l’année sortiront.

Comme pour toute extension majeure, les joueurs ont eu du mal à entrer dans Destiny 2 pour le premier jour ou deux de Beyond Light. Les serveurs semblent maintenant s’être installés dans les masses houleuses, permettant à tout le monde de découvrir le nouveau contenu.

Nous avons classé les planètes de Destiny 2 par beauté et avons des guides sur tous les exotiques de Destiny 2, où trouver Perdition et comment obtenir le butin de la conquête.

