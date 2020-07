Destiny 2 arrive sur Android et iOS via Project xCloud de Microsoft

Microsoft a récemment annoncé qu’il lancerait Project xCloud en septembre, mais n’a pas précisé où exactement le service de streaming cloud sera disponible. Pour ceux qui ne le savent pas, avec Project xCloud, les utilisateurs d’Android et iOS pourront jouer à des jeux Xbox et PC sur leurs téléphones ou tablettes.Plus important encore, Microsoft a intégré Project xCloud dans ses abonnements Xbox Game Pass Ultimate, ce qui signifie que pour 15 $ par mois, vous pouvez jouer à des centaines de jeux sur PC, Xbox One ou mobile. Les services Xbox Game Pass et Ultimate de Microsoft offrent un accès à des centaines de jeux sans avoir à les posséder. C’est la meilleure offre que vous puissiez obtenir si vous êtes un joueur.

Lors de son Xbox Game Showcase plus tôt cette semaine, Microsoft a révélé que Destiny 2 arrivera sur Xbox Game Pass en septembre. Étant donné que le jeu fera partie du service d’abonnement, ceux qui paient pour Ultimate auront la possibilité de jouer à Destiny 2 en déplacement sur leur téléphone ou leur tablette, à partir du cloud.

Toutes les extensions commençant par Forsaken seront disponibles gratuitement avec Destiny 2 pour tous les abonnés Xbox Game Pass. Il convient également d’ajouter que la prochaine extension de Destiny 2, Beyond Light, sortira le 10 novembre et sera gratuite pour tous les abonnés Xbox Game Pass au lancement.