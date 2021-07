Destin : La saga Winx saison 2 : date de sortie, arrivée de Flora, tout ce qu’on sait sur la suite de la série Netflix

Après le succès des premiers épisodes de l’adaptation en live-action de la série animée italienne Winx Club, Netflix a rapidement renouvelé Destin : La Saga Winx pour une saison 2.

Destin : La Saga Winx était l’un des gros paris de Netflix pour le début de l’année 2021 et, avec une grande attente des fans de la populaire série animée Winx Club, il a réussi à se faire une place sur la plateforme rapidement et à se positionner parmi les plus populaires pendant quelques semaines. En effet, le service de streaming n’a mis que le mois nécessaire pour annoncer le renouvellement pour une deuxième saison, ce qui était nécessaire après le dénouement ouvert du premier volet.

Cette deuxième saison de Destin : La Saga Winx était également très souhaitée par l’équipe de la série, notamment par son jeune casting, qui voyait dans la garantie de l’avenir de la série non seulement la possibilité de continuer à raconter l’histoire des fées et des spécialistes d’Alfea, mais aussi de résoudre certaines des questions laissées en suspens dans la première saison.

Il y a quelques jours, il a été annoncé que le travail avait déjà commencé sur le plateau pour le tournage de la saison 2 et de nouveaux ajouts ont également été annoncés. Voici ce que l’on sait de la saison 2 de Destin : La Saga Winx.

Quelle est la date de sortie de Destin : La Saga Winx saison 2 ?

Aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée pour les nouveaux épisodes de Destin : La Saga Winx, mais le tournage, qui vient de commencer, devrait se dérouler entre juillet et novembre 2021. Comme pour le premier volet, le lieu de tournage a été choisi à Dublin, en Irlande.

Destin : La saga Winx | La saison 2 arrive bientôt VF | Netflix France

La deuxième saison devrait compter huit épisodes, mais rien n’a été confirmé jusqu’à présent, à part le fait que le tournage a commencé. Ce qui est certain, c’est que, comme Netflix le fait avec toutes ses séries, la saison 2 sera diffusée dans son intégralité.

Quand sera-t-elle diffusée ? Pour l’instant, nous avons plusieurs mois d’attente devant nous. Tout le tournage et toute la post-production, pour commencer. En outre, si l’on tient compte du fait que la première saison n’est sortie que 13 mois après la fin du tournage, on peut calculer que la date approximative des nouveaux épisodes est fixée à la mi-2022.

Casting : Qui revient et qui ne revient pas dans la saison 2 de Destin : La Saga Winx ?

Plusieurs noms ont été confirmés. Jusqu’à présent, Bloom (Abigail Cowen), Terra (Eliot Salt), Musa (Elisha Applebaum), Stella (Hannah van der Westhuysen), Aisha (Precious Mustapha), Beatrix (Sadie Soverall), Riven (Freddie Thorp), Sky (Danny Griffin), Andreas (Ken Duken) et Silva (Rob James Collier) ont tous été confirmés.

Cependant, ni Eve Best dans le rôle de Farah ni Lesley Sharp dans le rôle de Rosalind n’ont encore été confirmées pour la suite. De plus, bien que Farah ait été tuée par Rosalind dans la saison 1, il est probable que nous la reverrons dans la saison 2, d’autant plus que le passé joue un rôle trop important dans l’histoire et que nous continuerons à le visiter par le biais de flashbacks pour dévoiler d’autres secrets. Et oui, tout est possible avec la magie !

Distribution : les nouveaux visages arrivant dans la deuxième saison

La principale nouveauté dans le casting des nouveaux épisodes est que l’équipe de la série a décidé de résoudre l’absence d’un personnage bien-aimé qui était considéré comme la grande absente de la première saison : Flora. Non seulement la fée de la nature, si importante dans la série animée Winx Club, ne fait pas partie de la première saison de la série, mais Terra (Eliot Salt) était initialement considéré comme la version non latine de Flora pour laquelle l’équipe de Netflix avait opté.

Le malentendu a été résolu à la mi-saison, lorsque Terra a mentionné avoir une cousine nommée Flora, mais la série n’avait pas encore introduit le personnage dans la saison 2. Le personnage sera joué par Paulina Chávez. Brandon Grace et Éanna Hardwicke ont également été confirmés pour rejoindre le casting en tant que Grey et Sebastian, respectivement, bien que les détails sur les personnages ne soient pas encore connus.

Intrigue : que va-t-il se passer dans Destin : La Saga Winx saison 2 ?

En réalité, l’histoire a pratiquement commencé dans la première saison, donc, après l’introduction des personnages et du monde d’Alfea, beaucoup de choses doivent encore se passer.

D’une part, nous devrons voir comment les pouvoirs de Bloom continuent à se développer. Nous savons qu’elle est une fée vraiment puissante qui a rarement été vue à Alfea et que derrière elle se cache une histoire d’origine compliquée qui doit être révélée également. Selon les premières révélations, ses parents ont été assassinés à Aster Dale, bien qu’il soit révélé par la suite que les habitants de l’endroit n’étaient pas des innocents, mais des sorcières de sang qui avaient auparavant enlevé la jeune fille, conscientes de ses pouvoirs… Qui sont ses parents et pourquoi a-t-elle autant de pouvoir ?

Il faut aussi continuer à s’occuper de Rosalind, Farah, Andreas, Silva et compagnie, dont les différends passés ont pris le dessus sur le présent et tout chamboulé à Alfea. Reste à savoir si la nouvelle directrice est le meilleur atout pour combattre la véritable menace qui pèse sur les protagonistes, mais Rosalind ne semble pas fiable jusqu’à présent, et qu’en est-il d’Andreas ?

Quelle sera la relation de Sky avec son père maintenant qu’il sait qu’il est vivant et que tout ce que Silva lui a dit faisait partie d’un gros mensonge ? Nous devrons également en apprendre davantage sur ce que sont réellement les sorcières de sang et, bien sûr, continuer à explorer les relations amoureuses entre les personnages qui découvrent et apprennent à gérer leurs grands pouvoirs.