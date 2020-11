Désormais, PayPal vous permet également de collecter des fonds pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre

Au cours de l’année du COVID-19, nous avons vu non seulement la popularité croissante des applications de visioconférence et des services de streaming, mais aussi un nombre accru de réseaux sociaux ont commencé à soutenir les collectes de fonds. Ceux-ci permettent aux utilisateurs de collecter des fonds pour diverses causes et pourraient être vitaux pour les propriétaires de petites entreprises ou les particuliers, en particulier ceux qui ont eu besoin d’aide pendant l’année difficile. Instagram a commencé à soutenir des collectes de fonds pour des causes personnelles. Bien sûr, le plus grand géant des médias sociaux lui-même – Facebook a également un soutien aux collectes de fonds, ce qui a rendu la collecte de fonds accessible à pratiquement tout le monde.Et maintenant, PayPal a lancé sa propre plateforme de collecte de fonds, qui porte bien son nom Réseau de générosité. Parmi ses catégories soutenues figurent la collecte de fonds pour une entreprise, les anciens combattants, l’activisme social, les secours en cas de catastrophe et une variété d’autres options. On peut même simplement choisir «Bills» comme raison de collecte de fonds.

Promettant « pas de frais de transaction pour une durée limitée » et arborant un processus de configuration de collecte de fonds simple et direct, la plupart des personnes disposant d’un compte PayPal, en particulier les entreprises, peuvent trouver cette nouvelle plate-forme préférable.

Mais, comme pour la plupart des plateformes de collecte de fonds, en particulier à leurs débuts, tout le monde, quel que soit le pays, n’a pas encore accès au réseau de générosité de PayPal. Et bien que PayPal ne sache pas exactement quelles régions sont prises en charge, il semble que ceux qui ont accès aux Money Pools de PayPal soient inclus. Ainsi, les utilisateurs de PayPal aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans la plupart des pays européens et en Australie devraient pouvoir profiter de la nouvelle plateforme.