Désormais, les cinémas Regal auront besoin de masques. Your Move, Cinemark

La révolution du port de masques se poursuit, maintenant que Regal Cinemas a rendu obligatoire le port de masques dans ses cinémas lors de leur réouverture. Cela fait suite à l’ire suscitée par AMC pour les commentaires de son PDG hier soir disant qu’ils n’auraient pas besoin de masques dans leurs théâtres parce qu’ils ne voulaient pas « s’engager dans un débat politique ». Plus tôt dans la journée, ils sont revenus sur cette décision. Regal est la deuxième chaîne au monde derrière AMC, Cinemark étant troisième. À l’heure actuelle, Cinemark n’aura besoin de masques que dans les États où il est appliqué pour le faire. Comme Regal, pour ceux sans masque, il y aura des jetables fournis.

Regal Cinemas, AMC, Alamo Drafthouse… Lets Go Cinemark

« Notre objectif ultime est de créer un environnement sûr pour nos clients et nos employés. Il s’agit d’un changement à notre politique précédente sur les masques basée sur les commentaires reçus de nos clients. Comme pour nos employés, les clients seront également tenus de porter des masques. Jetable des masques seront mis à disposition au besoin « , a déclaré Regal à Deadline. « Nous ne voulions pas être entraînés dans une controverse politique », a déclaré le PDG d’AMC Adam Aron hier soir. « Nous pensions que cela pourrait être contre-productif si nous imposions le port du masque à ceux qui croient fermement que ce n’est pas nécessaire. Nous pensons que la grande majorité des clients AMC porteront des masques. Quand j’irai sur une fonctionnalité AMC, je porter un masque et montrer l’exemple. «

Eh bien, cela en laisse un. Cinemark rouvrira certains théâtres aujourd’hui, avec des masques et des couvre-visages recommandés et non obligatoires. Nous verrons comment cela se passe, bien que je doute qu’ils veuillent être la seule valeur aberrante à ce stade des grandes chaînes. Oh, et au fait: portez un masque.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!