Désintégration – Premier week-end gratuit annoncé

Private Division et V1 Interactive ont annoncé aujourd’hui le premier week-end gratuit pour leur jeu de tir de science-fiction Désintégration à partir du 30 juillet.

Les joueurs PlayStation 4 peuvent donc jeter un œil à la passionnante campagne solo du jeudi 30 juillet à 18h00 CEST au lundi 3 août à 18h00 CEST. Bien entendu, des progrès peuvent être réalisés à partir du Jouez gratuitement à Wochenende lors de l’achat Désintégration être repris par la suite. Dans la période de Jouez gratuitement à Wochenendes le jeu est également disponible avec une réduction de 40%.

Il confirme également les prochaines mises à jour sur lesquelles Private Division et V1 Interactive travaillent actuellement. Les joueurs qui sont sur Jouez gratuitement à Wochenende plongez-vous dans l’agitation, alors commençons avec le dernier patch pour Désintégration S’il vous plaît:

Le Gravcycle est désormais plus rapide en campagne et en multijoueur et répond mieux.

L’interface utilisateur et les effets visuels ont été améliorés et révisés.

La recherche de joueurs multijoueurs et la gestion des groupes ont été améliorées.

D’autres améliorations du jeu enrichissent l’expérience de jeu.

Der Sci-Fi-Shooter Désintégration combine habilement l’action FPS classique avec la stratégie en temps réel. Dans son multijoueur PvP dynamique, les pilotes et leurs équipages s’affrontent dans trois modes de jeu sur différentes cartes. Les joueurs peuvent choisir jusqu’à neuf équipages uniques avec leurs propres armes et compétences pour dominer le champ de bataille. Les développeurs vont Désintégration continuez à vous améliorer en fonction des commentaires de la communauté et ajoutez de nouveaux équipages, cartes et modes.

Il y a plus d’impressions de la désintégration dans notre récente critique du jeu.