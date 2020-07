Designated Survivor Season 4 Date de sortie prévue, distribution, intrigue,

– – – – – – Designated Survivor est une série télévisée dramatique américaine de thriller politique. Il a été créé par David Guggenheim et a été diffusé sur ABC pendant environ deux saisons. La troisième saison a été diffusée dans le monde entier sur Netflix. Kiefer Sutherland joue le rôle de Thomas Kirkman, un homme politique américain nommé comme survivant désigné pour le discours sur l’état du syndicat. Qui passe soudainement du poste de secrétaire américain au logement et au développement à celui de président des États-Unis après une explosion qui tue tout le monde devant lui dans la ligne de succession présidentielle. Il s’agit de la façon dont Kirkman gère son inexpérience en tant que président des États-Unis tout en cherchant à révéler la vérité derrière cette mystérieuse attaque. Y aura-t-il une saison 4? La toute première saison a été créée le 21 septembre 2016, suivie de la saison 2 le 27 septembre 2017, puis de la troisième saison relancée par Netflix le 7 juin 2019. Netflix a déclaré qu’il n’y aurait pas de saison 4 pour les survivants désignés. The Cast Of Designated Survivor Saison 4 Netflix a annoncé avoir annulé l’émission en juillet 2019. Cela a déçu les fans du monde entier. Mais la série avait une forte distribution comme Jamie Clayton, Natasha McElhone, Adan Canto, Italia Ricci, Tanner Buchanan, Mckenna Grace et Kal Penn qui ont rendu justice à leurs rôles. Le survivant désigné a pris fin après trois saisons merveilleuses, c’est toujours dans l’esprit de tout le monde. Il y a peut-être une légère possibilité que nous supposions, mais il n’y a toujours pas de bande-annonce ni de date de sortie faite par aucun officiel. Si vous aimez la série, les trois saisons seront disponibles sur Netflix pendant un certain temps pour que vous puissiez les regarder. – – –

