Design de boîtier de jeu physique PS5 révélé, Spider-Man Miles Morales Box Art

Dans une mise à jour rapide et aléatoire de jeudi, Sony a décidé de montrer à tout le monde à quoi ressembleront les étuis de jeu PS5 physiques, en utilisant Spider-Man de Marvel: Miles Morales comme premier exemple. Le design imite essentiellement les boîtes PS4, mais présente un logo PS5 noir sur fond blanc le long du haut (au lieu de blanc sur bleu). Le boîtier lui-même est toujours bleu, probablement une décision de marque pour maintenir l’identité «bleue» contrairement au vert de la Xbox.

Une autre vue en angle montre la colonne vertébrale du boîtier, qui fait essentiellement la même chose, imitant le design de la boîte PS4 avec un logo PS5 noir sur fond blanc. Le schéma de couleurs suit l’esthétique globale en noir et blanc du contrôleur DualSense et de la console PlayStation 5 elle-même, qui adopte un nouveau design audacieux qui est un peu différent de votre boîtier de console habituel.

Et voici une comparaison du boîtier à côté de la boîte PS4 pour Spider-Man de Marvel, montrant les similitudes et les différences. L’une des absences les plus notables sur la conception du boîtier est le surnom «Only On PlayStation» en haut, bien qu’il soit possible que ce ne soit pas l’art final et que les exclusivités PS5 recevront en effet un badge / une marque quelconque plus tard. La barre blanche le long du haut est également désormais de couleur unie, contrairement au dégradé bleu qui figure sur la boîte de jeu PS4.

En termes de taille, il semble que les boîtiers restent les mêmes boîtiers Blu-ray physiques que Sony a utilisés, ce qui signifie qu’ils devraient tenir sur votre étagère juste à côté de votre collection PS4. Le changement de conception n’est vraiment pas un changement majeur dans l’ensemble, sauf le nouveau contraste de coloration audacieux pour attirer l’attention sur la nouvelle génération de jeux. La fine ligne blanche séparant le logo de l’art du jeu est maintenant bleu foncé. Il est difficile de voir en contraste avec le fond sombre de l’affaire Miles Morales, mais devrait être plus visible avec les autres arts de la boîte. Cette signature bleue de l’étui vous rappelle globalement qu’elle est toujours sur PlayStation.

La question est pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd’hui? Il s’agit de la dernière stratégie de déploiement d’informations apparemment aléatoire de nouvelle génération de Sony, mais elle laisse également entendre que les précommandes pour les jeux de nouvelle génération seront mises en ligne assez rapidement. Si Amazon est sur le point d’être inondé d’images de boîte de nouvelle génération, alors Sony veut prendre de l’avance et contrôler la conversation en révélant à quoi ressemblent les étuis de jeu physiques PS5.

[Source: PlayStation Blog]