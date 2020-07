Descenders – Extreme Downhill sortira en août

Sold Out and No More Robots commence en août avec la nouvelle saison de descente extrême Descendeurs.

Descendeurs est le freeride de descente extrême moderne avec des mondes générés par des procédures, dans lesquels les erreurs ont de réelles conséquences. Les joueurs peuvent essayer différents sauts, tables, doubles et bombes de colline à tout moment tout en poursuivant les pistes.

Le système physique sophistiqué implémente directement chaque mouvement subtil du motard, permettant ainsi des fouets et des gommages fous, des rotations, des rouleaux et bien plus encore. Le système de réputation étendu permet également aux joueurs de montrer leur valeur et de gagner de nouveaux vélos, pièces et tenues.

« Nous sommes ravis de remettre enfin Descenders entre les mains des joueurs PlayStation », a déclaré Mike Rose, directeur de la société No More Robots. « Ce fut un long voyage, mais nous savons que cela vaudra la peine d’attendre! »

Les joueurs qui Descendeurs Les précommandes pour PS4 et Nintendo Switch recevront une série d’objets de personnalisation rares et sombres pour votre tenue, votre casque et votre vélo au lancement qui devraient autrement être déverrouillés au fur et à mesure que le jeu progresse.

Descendeurs paraîtra le 25 août 2020.