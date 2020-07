Des vélos seront prescrits sur le NHS dans le cadre d’un programme de 2 milliards de livres sterling pour améliorer la condition physique après le verrouillage

Les vélos seront prescrits au National Health Service dans le cadre des «plans les plus importants et les plus audacieux» du gouvernement pour améliorer la condition physique du pays. Des dizaines de milliers de personnes verront leurs vélos réparés gratuitement dans le cadre du lancement d’une stratégie de plus de 2 milliards de livres sterling visant à augmenter les niveaux de cyclisme et de marche à travers le Royaume-Uni.L’argent sera également utilisé pour créer des milliers de kilomètres de pistes cyclables et pour offrir une formation gratuite à tous ceux qui souhaitent se remettre en selle.La newsletter i politique a coupé le bruit L’initiative – exclusivement divulguée par i en mai – tente de maintenir les niveaux accrus de cyclisme et de marche pendant le verrouillage du coronavirus à la fois pour améliorer la santé physique et pour réduire la pollution de l’air.Les ministres dépensent 2 milliards de livres sterling pour le programme en Angleterre et des fonds supplémentaires seront alloués à l’Écosse, au Pays de Galles et à l’Irlande du Nord.Vélos au cabinet (Photo: John Stillwell / PA Wire) Un programme sera lancé dans les régions où les taux de santé sont médiocres pour encourager les médecins de famille à prescrire le cyclisme, avec les patients capables d’acquérir des vélos à travers Des bons de réparation d’une valeur de 50 £ chacun seront émis pour encourager les cyclistes en panne à réparer leurs vieux vélos. Le premier lot de 50000 a été mis à disposition hier soir [mon] sur la base du premier arrivé, premier servi pour les personnes qui s’inscrivent en ligne.Le gouvernement promet également d’améliorer l’accès aux vélos électriques pour les personnes âgées et les moins en forme.Dans le cadre de la stratégie, 12 quartiers à faible trafic, dits Des «mini-Hollands», dans lesquels les gens ont la priorité sur les voitures, seraient créés, ainsi qu’au moins un «centre-ville de transport zéro émission». Les communautés locales pourraient acquérir des pouvoirs supplémentaires pour lutter contre la course à pied dans les rues secondaires et réduire le trafic dans Boris Johnson a déclaré: «Pour bâtir une nation plus saine et plus active, nous avons besoin de la bonne infrastructure, de la formation et du soutien en place pour donner aux gens la confiance nécessaire pour voyager sur deux roues. est le moment de changer de vitesse et d’aller de l’avant avec nos plans les plus ambitieux et les plus audacieux à ce jour pour stimuler les voyages actifs – afin que chacun puisse ressentir les avantages transformateurs du cyclisme. »Le programme de bons fait suite à une augmentation des activités des magasins de vélos pendant la fermeture. cadre de Halfords, Graham St apleton, a déclaré: «En ce qui concerne les réparations de vélos, nous avons remarqué un changement dans la mentalité des clients, avec de plus en plus de cyclistes se tournant vers nous pour les aider avec la plus petite des réparations pendant qu’ils dépoussièrent leurs vieux vélos et cherchent à éviter les transports en commun. C’est une tendance qui est motivée par des vies trépidantes et le manque de temps pour les consommateurs qui ne veulent pas effectuer des travaux d’entretien difficiles. »

