Des vaccins efficaces contre Covid pourraient être une bonne nouvelle pour Boris Johnson mais une mauvaise nouvelle pour Rishi Sunak

L’annonce de la mise sur le marché d’un deuxième vaccin très efficace a été célébrée par les scientifiques du gouvernement, qui l’ont comparé à un «deuxième coup de pied de pénalité» contre la maladie. Mais alors que Jonathan Van-Tam était optimiste sur les perspectives des vaccins, les rapports sur l’inoculation de Moderna auront été célébrés plus durement à l’intérieur du n ° 10. Le bulletin d’information d’i politique a coupé à travers le bruit Les prédictions que les deux vaccins pourraient «changer radicalement» le teint de la pandémie d’ici la fin du printemps et l’été donnent à Boris Johnson une stratégie de sortie de plus en plus crédible. En savoir plus Essais Covid: le plan d’opération Moonshot du gouvernement de 100 milliards de livres sterling « échouera lamentablement », selon les experts.Avec un système de test et de traçabilité raté et un système de restrictions localisé inefficace, le Premier ministre plaçait ses espoirs sur un régime de tests de masse non testé comme son seul route vers la normalité d’ici l’année prochaine. Pourtant, «l’Opération Moonshot» a fait l’objet de critiques depuis sa création, qui n’ont fait qu’augmenter lorsqu’un groupe de scientifiques a averti que les plans pourraient «échouer lamentablement». Le premier ministre Boris Johnson et le chancelier Rishi Sunak (Photo: AP) Les premiers résultats de Moderna, si proches de ceux de Pfizer, signifient que M. Johnson peut légitimement envisager de commencer à planifier sa vie après Covid et à reconstruire le pays. lorsque le PM présente son plan en 10 points pour atteindre l’objectif de zéro net du pays d’ici 2050, y compris des propositions pour plus d’emplois dans le secteur de l’énergie verte. Cela permettra, espèrent les partisans de M. Johnson, au Premier ministre de se rabattre sur ses instincts plus tigres et de jouer le rôle joué lorsqu’il était maire de Londres. Changement de fortune En revanche, le début de la fin de la pandémie signifie que Rishi Sunak devra renoncer à son rôle de généreux bienfaiteur du public. Le chancelier a maintenant la tâche de préparer le projet de loi après avoir maintenu l’économie sous assistance respiratoire pendant la meilleure partie de l’année, ce qui signifie une nouvelle ère de hausses d’impôts, de réductions budgétaires et de batailles avec les députés de son propre parti ainsi que ceux de la Le changement des perspectives de la pandémie de Covid pourrait entraîner un changement de fortune pour les hommes des n ° 10 et n ° 11.

Elixirs & Co Animaux Stressés 10ml Les animaux agités et stressés sont en phase de changements généralement et cela peut être relié à différentes causes : un déménagement, un nouvel animal qui fait son arrivée dans la maison ou encore une séparation douloureuse pour votre animal? Découvrez la solution efficace pour lutter contre ces états de