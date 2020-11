Des tests communautaires de masse seront proposés aux zones du niveau 3 dans le cadre du plan de Noël

Les régions d’Angleterre qui sont placées dans les niveaux d’alerte Covid les plus élevés se verront proposer des programmes de tests communautaires de masse pour les aider à contrôler plus rapidement la maladie, annoncera Boris Johnson lundi. Cela signifie que toutes les régions du pays vivant sous des restrictions de niveau 3 recevront des régimes de tests de masse rapides soutenus par le soutien du NHS Test and Trace et des Forces armées. Cette décision fait suite à des essais réussis à Liverpool, où les dirigeants médicaux ont vu une baisse «substantielle» des cas de Covid après que 200 000 personnes ont été testées depuis le début du verrouillage national. Le système à cinq niveaux de l’Écosse est en place depuis plusieurs semaines (Photo: Getty) Le Premier ministre espère que les plans de déploiement du vaste programme de tests suffiront à apaiser les députés conservateurs qui sont furieux contre ses projets d’introduire un trois – système de restrictions locales à plusieurs niveaux une fois que le pays a quitté le lock-out national le 2 décembre. Les propositions verront davantage de zones placées dans des niveaux plus élevés dans le but de garder le virus sous contrôle dans le cadre des plans du Premier ministre visant à définir une feuille de route vers une vie plus «normale» d’ici Pâques. M. Johnson a approuvé les propositions avec son cabinet dimanche soir sur un appel Zoom, qui devraient également voir les mesures de niveau 1, être considérablement resserrées.Le Premier ministre dira aux députés aujourd’hui que « l’altruisme des gens à suivre les règles fait une différence »et que l’augmentation du nombre de nouveaux cas« s’aplatit ». «Mais nous ne sommes pas encore sortis du bois. Le virus est toujours présent dans les communautés à travers le pays, et reste à la fois beaucoup plus infectieux et bien plus mortel que la grippe saisonnière. »Il ajoutera:« Mais avec l’expansion des tests et les vaccins se rapprochant du déploiement, le système régional à plusieurs niveaux aidera à obtenir Le virus est à nouveau sous contrôle et maintenez-le là. »Les règles d’auto-isolement à éliminer M. Johnson a également annoncé son intention de réduire considérablement les périodes d’auto-isolement pour les contacts des personnes infectées par Covid-19 en utilisant des tests rapides répétés. Un soldat du Yorkshire Regiment exploite un centre de test de la maladie à coronavirus (Covid-19) au Liverpool Exhibition Centre (Photo: Getty) Un nouveau pilote sera lancé – à nouveau à Liverpool – cette semaine qui proposera aux personnes contactées par le NHS un test et une trace de faire un test tous les jours pour Une semaine, et s’ils sont négatifs, ils peuvent quitter la quarantaine.Le problème, qui a obligé le Premier ministre lui-même à rester au n ° 10 pendant 14 jours alors qu’il avait déjà eu le virus, est celui qui a exaspéré les députés d’arrière-ban conservateurs. qui ont demandé que les règles soient modifiées.Les zones exactes du pays qui seront placées dans les différents niveaux ne seront annoncées que jeudi, lorsque le gouvernement aura les chiffres les plus à jour sur la propagation de la maladie. Les conseillers efficaces de Sage ont averti la semaine dernière que les mesures contenues dans le niveau 1 avaient «peu d’effet» sur le contrôle de la propagation du virus, alors que l’efficacité des règles de niveau 2 avait varié selon les endroits. On s’attend à ce que les règles concernant les rencontres avec des personnes d’autres ménages à l’intérieur se durcissent probablement le mois prochain. Sage publiera également des articles confirmant leurs preuves de restriction des libertés des personnes. Les derniers chiffres ont révélé que le nombre de cas de coronavirus confirmés en laboratoire au Royaume-Uni a dépassé 1,5 million après l’annonce dimanche de 18662 autres cas par le gouvernement, ce qui porte le nombre total de cas au Royaume-Uni à 1512.045. 398 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 dimanche, portant le total britannique à 55 024.

Morgengold Ensemble cadre à lattes + matelas ressorts 3 zones et mémoire de forme WOLKENTANZ de MORGENGOLD - 140x190 cm Matelas ressorts WOLKENTANZ - 20 cm - soutien ferme - GRAND CONFORT Ame: Ressorts Bonnell (234 pour le 90x200, 336 pour le 140x190, 364 pour le 140x200, 416 pour le 160x200) Naturellement aérés, les matelas ressorts permettent une excellente hygiène . Très résilients, ils seront très appréciés de ceux qui

Mercurochrome Test de Grossesse 3 tests Description : Le Test de Grossesse Merchurochrome permet de savoir si vous êtes enceinte dès le premiers jour de retard des règles. Ce test immunologique mi-jet à utiliser soi-même propose une détermination rapide, visuelle et qualitative de la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) dans un échantillon

La Bourriche aux Appétits Rillettes d'anguille au zeste de yuzu et baies de Sansho - 3 pots de 100g La Bourriche aux Appétits, fort de ses 21 ans d'expérience dans la préparation des produits de poisson propose ici un mélange inattendu et fort en goût.Ce n'est pas l'exotisme qui manque à ces rillettes aux saveurs asiatiques citronnées. Autour de l'anguille, poisson peu commun sur les tables de salles à

English Tea Shop Thé rooibos aux fruits rouges bio - Boite vrac - Lot de 3 boites 100g Si vous aimez les fruits rouges, cette infusion est faite pour vous.Retrouvez dans cette infusion les goûts de framboise, myrtille, menthe, fraise, rooibos et hibiscus. Les saveurs de ce mélange proposé en vrac se conserveront très bien dans cette belle boite métallique.English Tea Shop met à votre

La Bourriche aux Appétits Pâté de cuisses de grenouilles et lard fumé - 3 pots de 200g Une nouvelle découverte que nous propose la Bourriche aux Appétits au travers de ce pâté original.C'est encore une fois un mélange original qui se retrouve dans ce pâté proposé par la Bourriche aux Appétits, aux allures de classique de la gastronomie française avec des cuisses de grenouilles accompagnées de

Mobistoxx Armoire CARL 3 portes et 1 tiroirs acacia fumé/blanc La gamme CARL propose de beaux meubles modernes et de haute qualité pour la chambre de vos enfants. Des meubles à petit prix qui apporteront une véritable touche d'authenticité et vos bambins en seront ravis. La structure en panneaux de particules permet une fabrication très solide et apporte aux meubles une