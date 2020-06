Des studios de production internationaux rouvrent au milieu d’un coronavirus – / Film

Les studios de production internationaux commencent à rouvrir après des mois de fermetures consécutives à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Nous avons vu des pays comme Nouvelle-Zélande, qui a eu une réponse particulièrement difficile à la flambée, la République tchèque et la France commencent lentement à reprendre les productions cinématographiques et télévisuelles, mais les ROYAUME-UNI. et les pays asiatiques comme Corée du Sud, Chine, et Taïwan ont commencé à emboîter le pas.

Deadline rapporte que certains des plus grands studios du Royaume-Uni ont commencé à ouvrir leurs portes et à reprendre la production cinématographique et télévisuelle, avec des précautions en place.

Elstree Studios et Twickenham Studios ont annoncé la reprise de la production, tandis que d’autres studios comme Studios Arborfield / Longcross et Maidstone Studios sera prêt à redémarrer dans quelques semaines. Arborfield a été l’un des premiers studios à être touché par la pandémie après la fermeture de la production par Netflix Le sorceleur suivant l’acteur Kristofer Hivju a été testé positif pour le coronavirus.

Seulement Pinewood Studios, qui a été le favori de grandes entreprises comme Disney et Netflix, n’a pas fermé ses sites de Pinewood et Shepperton au plus fort de la pandémie, alors même que Disney et Netflix arrêtaient ses productions dans le monde entier. Pinewood a mis en place des «protocoles de sécurité étendus» lorsque ses clients décident de reprendre le tournage. BBC Studioworks également gardé ses sites ouverts pendant la pandémie, pour des émissions comme Piers Morgan Bonjour la Grande-Bretagne de rester à l’antenne. Plusieurs autres émissions devraient revenir dans les prochaines semaines.

Dans la région du Pacifique, les choses sont encore plus proches d’un retour à la normale, a révélé Variety dans un rapport détaillé. La Nouvelle-Zélande et l’Australie, grâce à leur isolement géographique et à leurs populations clairsemées, ont pu aplatir rapidement la courbe des infections grâce à des interdictions de voyager strictes et à des restrictions de frontières. Alors que les frontières sont toujours fermées en Nouvelle-Zélande, les productions cinématographiques internationales comme le Avatar les suites ont déjà redémarré. Cependant, les industries nationales du film et de la télévision en Nouvelle-Zélande et en Australie ont été plus lentes à redémarrer.

Pendant ce temps, la production cinématographique et télévisuelle en Chine, zéro pour la pandémie, a repris. Alors que les cinémas restent fermés après une brève réouverture, les productions se poursuivent, bien que certains producteurs aient été contraints de transférer leur contenu directement en streaming. Hong Kong et Taiwan, qui borde la Chine continentale et qui ont réussi à réduire les cas malgré des infections précoces, sont une étude opposée, car l’industrie de la production cinématographique de Hong Kong est au point mort et Taiwan a poursuivi ses productions cinématographiques et télévisuelles.

Fait inhabituel, la Corée du Sud, qui a été considérée comme le principal exemple d’un pays densément peuplé qui a pu endiguer la propagation du coronavirus grâce à des programmes de tests et de tests de contact rigoureux, reste au tout début du redémarrage de ses productions cinématographiques et télévisuelles. Le secteur du cinéma et de la télévision « commence à peine à reprendre vie », rapporte Variety, malgré le succès rencontré par la Corée du Sud avec la popularité des dramatiques K et la renommée mondiale du lauréat d’un Oscar de Bong Joon-ho. Parasite.

Le lent redémarrage des productions cinématographiques et télévisées à travers le monde donne une bonne idée de la façon dont Hollywood peut espérer redémarrer, avec de nouvelles précautions comme les masques, la distanciation sociale et les officiers COVID-19 en place sur les plateaux. Bien que toutes les productions de ces pays soient encore trop tôt dans leur réouverture pour voir comment redémarrer le mieux, cela permet toujours à Hollywood de tracer la voie de la réouverture, qui finira probablement par être plus lente et plus coûteuse.

