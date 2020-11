Des stars comme Jarvis Cocker et Mark Rylance appellent à un plus grand droit de se déplacer dans la campagne anglaise

Jarvis Cocker, Mark Rylance et Stephen Fry font partie des plus de 100 auteurs, musiciens, acteurs et artistes qui ont écrit à Boris Johnson pour l’exhorter à étendre le droit du public à l’itinérance sur la campagne anglaise.La lettre – dont les signataires incluent également les auteurs Robert Macfarlane, Iain Sinclair, Ali Smith, AL Kennedy, le musicien Billy Bragg et et l’artiste Andy Goldsworthy – appellent le Premier ministre à donner aux gens plus d’accès à la nature pour améliorer la santé publique. anniversaire de l’entrée en vigueur de la loi sur la campagne et les droits de passage (CRoW), qui a créé un droit partiel d’itinérance en Angleterre et au pays de Galles. ‘Liberté d’errer’ Mais la lettre souligne que le public n’a toujours ‘la liberté d’errer que 8 pour cent de l’Angleterre », tandis que« seulement 3% des rivières d’Angleterre et du Pays de Galles sont légalement accessibles aux kayakistes, aux pagayeurs et aux nageurs sauvages ». pour couvrir les forêts, les rivières et les terres de la ceinture verte. Jarvis Cocker s’est joint à d’autres stars pour demander un droit d’itinérance accru (Photo: Alberto Pezzali / NurPhoto / Getty) à la fois pour notre santé physique et mentale », écrivent les signataires. «Il existe maintenant un ensemble de preuves scientifiques montrant à quel point la nature est essentielle pour notre bien-être.» EnchantedLa lettre a été organisée par la campagne Right to Roam (righttoroam.org.uk), mise en place plus tôt cette année par le militant environnemental Guy Shrubsole et Le romancier graphique Nick Hayes.Nick Hayes a déclaré: «Les signataires de cette lettre ont enchanté des millions de personnes avec leur art, leur musique, leur écriture et leur jeu d’acteur, célébrant le lien essentiel que nous ressentons avec la nature. Pourtant, en Angleterre, la loi décourage activement le public d’accéder à la nature. Nous demandons au premier ministre de donner au peuple anglais une plus grande liberté de se déplacer dans nos bois, sur nos rivières et sur les terres de la ceinture verte.