Des somnifères qui vous aideront à dormir rapidement

Vous êtes-vous demandé quel est le meilleur sport pour améliorer votre santé physique et mentale? Bien qu’il existe de nombreuses options, le yoga SUP est l’un des meilleurs. C’est vraiment aussi simple que cela en a l’air – un croisement entre le stand up paddle toujours plus populaire et l’ancien rituel d’exercice du yoga. Bien que ce sport nautique puisse sembler intimidant au début, avec une pratique et un engagement réguliers, vous commencerez à remarquer les avantages de cet entraînement tranquille.

Dans cet article, nous examinerons certains des avantages les plus importants du SUP yoga pour la santé. Si vous n’êtes pas déjà convaincu que c’est le bon sport pour vous, vous le serez après avoir lu cette liste!

Le SUP yoga améliore l’équilibre, la flexibilité et la force

Le premier bienfait du SUP yoga pour la santé que vous remarquerez seul dans ces deux sports. Tout d’abord – le stand up paddle. Cela nécessite beaucoup d’équilibre pour rester debout sur votre planche pendant de longues périodes. Dans une session de SUP typique, tout est engagé, de vos orteils à vos épaules. Les muscles du dos soutenant la colonne vertébrale et le tronc sont particulièrement actifs, améliorant votre équilibre et votre posture.

Ensuite, nous avons le yoga. Bien que le yoga travaille également sur votre équilibre, un autre avantage clé est la flexibilité. Vous engagerez des muscles qui ont longtemps dormi, dont beaucoup sont nécessaires pour maîtriser une gamme de postures de yoga (dont certaines sont différentes du yoga terrestre). La pratique régulière de la combinaison de ces deux entraînements verra rapidement une amélioration de votre équilibre, de votre flexibilité et de votre force globale.

Vous pouvez même commencer à développer des abdos d’acier!

Le SUP yoga peut vous aider à perdre du poids

Lors du choix d’un nouvel entraînement, il ne s’agit pas toujours de trouver quelque chose qui améliorera le tonus musculaire et améliorera l’équilibre et la flexibilité. Parfois, cela peut être aussi simple que de trouver un moyen de perdre un peu de poids. Heureusement, le SUP yoga peut également vous aider.

Lors d’une session régulière de paddle, vous brûlerez entre 300 et 450 calories par heure. C’est environ le double de ce que vous feriez en marchant à une vitesse moyenne. Le SUP yoga peut brûler plus de calories que les deux – environ 500 par session.

Bien que ce ne soit pas aussi fatigant que le surf SUP ou le SUP touring, il existe peu de moyens plus doux de brûler une aussi grande quantité de calories.

Augmente la circulation et favorise une bonne santé cardiaque

Les muscles et la perte de poids sont d’énormes avantages du SUP yoga, mais nous n’avons pas encore tout à fait fini avec les avantages physiques que vous obtenez pour l’instant. Bien que la respiration yogique soit le plus souvent liée à la réduction du stress, elle augmente également le flux sanguin dans votre corps.

Une augmentation de la circulation sanguine stimule votre système cardiovasculaire et une pratique régulière présente également d’énormes avantages à long terme. Vous combattrez le risque d’hypertension artérielle, d’accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque et d’autres dommages aux organes plus tard dans la vie.

Le SUP yoga réduit le stress

L’une des principales raisons d’essayer le SUP ou le yoga est de réduire le stress. En ce qui concerne le yoga, ne prêter attention qu’aux mouvements de votre respiration et de votre corps vous laisse complètement dans le moment présent, ce qui signifie qu’il n’y a pas de place dans votre tête pour vous soucier du stress de votre vie quotidienne.

Ces deux sports étant des entraînements doux, l’effet thérapeutique de la flottaison sur l’eau peut également avoir une sensation apaisante sur vous, favorisant la pleine conscience et ralentissant juste assez pour profiter de l’exercice. En été, le SUP yoga est également une bien meilleure alternative à un studio de yoga collant et en sueur.

Une autre façon dont le SUP yoga engage le cerveau est d’être un défi physique et mental. Bien que vous puissiez penser que la désactivation est la clé de la relaxation, ce n’est pas toujours le cas. Le SUP yoga nécessite de la concentration pour maintenir votre équilibre tout en effectuant des poses de yoga sur une planche flottante. Cela, à son tour, libère des endorphines, de la dopamine et de la sérotonine, ce qui vous fera vous sentir bien par la suite!

Être dehors est bon pour vous

Encore une fois, un point qui est lié à ce qui précède. Il a été prouvé par plusieurs articles de recherche que le plein air est bon pour la santé. Les effets apaisants de la nature peuvent vous emmener dans un monde différent des délais de travail ou de tout problème familial que vous pourriez avoir.

On dit que l’effet calmant de l’eau peut être ressenti même en regardant une vue sur l’océan, alors imaginez tout ce que le fait d’être sur l’eau elle-même fera pour améliorer votre santé mentale.

Alors que le yoga à l’intérieur est sans aucun doute mieux que pas de yoga du tout, aucun studio ne peut se comparer au décor des montagnes, des forêts ou de l’océan.

Prenez le temps de profiter d’une séance d’entraînement dans la nature – votre corps et votre esprit vous en remercieront, à court et à long terme.

La source:

Les bases du yoga en stand up paddle