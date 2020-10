Des soirées privées vont-elles disparaître sur PlayStation 5?

C’est formidable de jouer à des jeux avec vos amis ou de vous faire de nouveaux amis avec des personnes qui participent à vos discussions de groupe ouvertes sur PlayStation. Pourtant, parfois, il est bon de ne jouer qu’avec les personnes que vous voulez, en utilisant la fonction de fête privée de la PlayStation, en laissant uniquement les personnes que vous invitez voir que vous êtes dans une fête et jouer avec.

Avec la dernière mise à jour système de la PlayStation 4, Sony modifie le fonctionnement des systèmes Party et chat. Ils seront désormais plus intégrés, mais qu’en est-il des chats privés? Seront-ils encore une chose?

Alors, y a-t-il des soirées privées sur PlayStation?

Réponse courte: Pas assez

La dernière mise à jour du logiciel système de Sony vers la PS4 avant le lancement de la PS5 est maintenant en cours de déploiement, et l’un des plus grands changements remanie les fonctionnalités Party et Messages. Vous n’aurez plus besoin de deux sections distinctes pour les conversations vocales de groupe, et pour les messages de groupe, ils seront regroupés afin que vous puissiez démarrer une discussion de groupe avec un groupe avec lequel vous avez déjà discuté ou leur envoyer un message sans avoir à re -ajouter leurs gamertags. Agréable.

Le fait est que cela ne vous empêche pas de participer à des fêtes privées avec vos amis; cela signifie simplement que vous avez plus de façons de contacter les mêmes groupes. C’est vraiment une bonne chose. La nouvelle mise à jour supprime cependant la possibilité de créer des communautés privées, ce dont certains utilisateurs vocaux semblent mécontents. Ce que Sony n’a pas encore fait, c’est de supprimer toutes les communautés privées existantes, en disant que vous pourrez toujours y accéder. Cela signifie-t-il que la fonctionnalité Communautés est en train d’être retravaillée pour la PS5? Peut-être, et si oui, nous n’aurons pas longtemps à attendre pour le savoir.

Qu’est-ce que tu penses? Heureux de voir cette nouvelle intégration entre la communication vocale et textuelle? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

