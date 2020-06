Des séries à proposer pour ce mois de juin

Des sélections de films proposés par France info sont disponibles chaque mois à la télévision ou sur les plateformes de SVoD

Pour cette période de déconfinement, on serait tenté de sortir plutôt que de rester chez soi devant un écran. Cependant, les nouveautés de ce mois méritent toute attention.

« Les Grands », disponible sur Netfix

Depuis le 1er juin, une nouvelle série diffusée sur OCS depuis 2016 fait son apparition sur Netflix pour sa première saison. De retour à l’école, la rentrée en troisième a un goût différent pour Boogie, Hugo, Avril, Ilyes et MJ. Ils intègrent leur dernière année d’études au collège, un pas qui ouvre la porte qui mène vers la fin de leur enfance et le début de leur jeunesse. Une année qui regroupe les premiers émois sexuels, désir de rébellion face à l’autorité et besoin de se sentir intégrés.

Une série sur les adolescents à la fois drôle, juste et touchante, qui n’est pas sans rappeler Skam France, dont on retrouve ici l’un des acteurs, Paul Scarfoglio, alias Basile. Grâce à la série Sex Education, l’occasion de découvrir Sami Outalbali, révélé à l’international

8 juin : »I May Destroy You » sur OCS

C’est l’histoire d’une jeune autrice appelée Arabella. Son premier livre a été un grand succès. La vie est pour elle une fête qu’elle n’avait pas l’intention d’abandonner entre son ami à Londres et son amant italien. Mais un évènement tragique a bouleversé la vie de la jeune femme

Une démarche autobiographique a été poursuivie par la Britannique Michaela Coel avec la série I May Destroy You après nous avoir raconté son adolescence dans Chewing Gum. La nouvelle série télévisée, coproduite par la BBC et HBO, est divisée en 12 épisodes et diffusée sur US + 24 OCS, an abordant le sujet de viol et ses conséquences subies par son auteur. Témoignage fort, violent mais nécessaire.

18 juin sur Starzplay : »The Great »

Diffusée sur Starzplay, « The Great » est une série produite par Hulu qui parle de l’histoire de Catherine II, surnommée « Grande Catherine », l’impératrice qui régna la Russi pendant près de 35 ans. L’histoire a commencé lorsqu’elle a épousé Pierre III de Russie. Catherine n’a alors que 15 ans et ses rêves d’adolescente vont rapidement être brisés par son mari, aussi immature que despote.

Cette série est basée en partie sur des faits historiques. Elle nous avertit qu’on n’est pas ici pour s’embarrasser avec l’histoire. Elle est plus proche de Dickinson que de The Crown et raconte la vie de l’homme qui a gouverné la Russie.

Pen 15 : sur Canal + à partir du 18 juin

Maya Erskine et Anna Konkle sont deux actrices de 33 ans, 10 épisodes consécutifs, et ont rejoué l’histoire de la quatrième année au début des années 2000. Ils traverseront cette période décontractée. Sans surprise, dans Pen15, il y a beaucoup de flirt, de coupe de cheveux, de vêtements, etc. Tout cela nous semble futile aujourd’hui, mais c’est crucial à notre époque. Les films de comédie vous rappelleront de nombreux souvenirs (et pas nécessairement les meilleurs).

« Perry Mason » sur OCS à partir du 22 juin

Avons-nous pensé à l’idée de refaire le nouveau travail de Perry Mason, une sérieuse série judiciaire qui a marqué les années 1960 puis la fin des années 1980? Absolument pas. Cependant, dans ce projet, la chaîne américaine HBO parie, mais nous savons qu’elle est plus audacieuse. Plus proche du roman policier d’Erle Stanley Gardner, qui raconte pour la première fois l’histoire de l’avocat détective. Cette version nous a plongé au début des années 1930 et sur le kidnapping d’un enfant qui n’a pas abouti.

Sur Canal+, « Breeders » à partir du 22 juin

Le comédien britannique (Sherlock) a utilisé sa propre expérience pour raconter la vie quotidienne de ses parents, le cauchemar de ses descendants, la nuit passée à l’hôpital ou les difficultés rencontrées pour trouver l’école, tout cela leur a profondément marqué. Plus tôt cette année, la série a été diffusée sur canal + avec les 10 épisodes d’épisodes de 22 minutes de Breeders qui sera disponible partir de 22 juin.