Des scientifiques néo-zélandais inventent un système d’alerte précoce pour les volcans qui aurait pu «  avertir d’une éruption sur l’île blanche  »

Des scientifiques néo-zélandais ont mis au point un système d’alerte rapide sur les volcans qui, selon eux, les aurait alertés 16 heures avant une éruption désastreuse à White Island l’année dernière. Cette explosion a coûté la vie à 21 personnes, tandis que 26 ont subi des blessures, dont beaucoup graves, sur le site également connu sous le nom de Whakaari.Le système d’alerte, qui a été développé par une équipe de l’Université d’Auckland, utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour apprendre. Les chercheurs disent qu’il peut avertir «presque instantanément» lorsqu’un modèle de données correspond à celui du début d’une éruption précédente.Prédict L’opération de récupération à Whakaari / White Island photographiée le 13 décembre 2019 ( Photo: Getty) En utilisant les données de la dernière décennie de White Island, le système a été en mesure de prévoir quatre éruptions passées sur cinq. La Nouvelle-Zélande ne dispose pas d’un système d’alerte en temps réel pour les éruptions volcaniques. un système de niveau d’alerte volcanique (VAL) qui mesure l’état actuel d’un volcan, avec des mises à jour publiées toutes les quelques semaines ou mois et s’appuie sur les humains pour repérer l’activité qui pourrait signaler une éruption. Trois semaines avant la Éruption de White Island en 2019, le niveau d’activité VAL a été élevé au niveau 2, indiquant une agitation accrue, mais les touristes ont toujours pu visiter Énergie sismique Le géoscientifique Dr David Dempsey de l’Université d’Auckland, qui est impliqué dans le développement du nouveau système, a déclaré une forte explosion d’énergie sismique est survenue environ 17 heures avant cette éruption. « Nous pensons que c’était un signe que du fluide magmatique frais montait et pressurisait l’eau emprisonnée dans la roche peu profonde et les dépôts lâches remplissant l’évent », a-t-il déclaré. « Le sursaut sismique précoce est l’indication la plus courante d’une éruption imminente à Whakaari. » C’est un signe d’avertissement qui aurait pu être détecté presque instantanément par le système de prévision que nous avons développé. « Un prototype du nouveau système de prévision fonctionne depuis cinq mois , et les développeurs y travaillent pour être introduit aux côtés des systèmes d’alerte existants.Les scientifiques à l’origine de l’invention disent qu’ils espèrent enseigner au système d’alerte pour étudier l’histoire des éruptions des autres volcans de Nouvelle-Zélande, y compris le mont Tongariro et le mont Ruapehu, qui attirent tous deux des dizaines de Nico Fournier, chef de l’équipe de volcanologie de GNS Science, a bien accueilli le nouveau système, mais a émis une mise en garde: «Nous avons ajouté cette technique aux multiples ensembles de données et analyses que nous examinons régulièrement», a-t-il déclaré. «Mais comme pour toute technique en développement, elle incorpore toujours un niveau élevé d’incertitude. Une augmentation du risque d’éruption ne signifie pas avec certitude qu’elle se produira. »La recherche a été publiée dans la revue Nature Communications.

