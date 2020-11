Des scientifiques découvrent une «  planète de l’enfer  » où ses mers sont de la lave en fusion et il pleut des roches

Une «planète de l’enfer» où il pleut des rochers, ses mers sont de la lave en fusion et des vents de course aux vents supersoniques a été découverte. Appelée K2-141b, elle fait partie des planètes les plus extrêmes découvertes au-delà des bords de notre système solaire appelée exoplanètes qui sont également connues sous le nom de planètes de lave. Selon des scientifiques de l’Université McGill, de l’Université York et de l’Indian Institute of Science Education, l’atmosphère et le cycle météorologique du K2-141b sont particulièrement bizarres. L’équipe a découvert que sur la planète il y a des vents supersoniques de plus de 5000 km par heure (3100 miles par heure) et un océan de magma de 100 km (62 miles) de profondeur. Océans de lave Une grande partie de la planète comprend des océans de lave parce qu’elle orbite de si près son étoile hôte. De plus, sa proximité avec son étoile la verrouille gravitationnellement de sorte que le même côté soit toujours tourné vers l’étoile. Les températures du «côté jour» perpétuel de l’exoplanète sont estimées à 3 000 ° C – assez chaudes non seulement pour faire fondre les roches, mais aussi pour les vaporiser, ce qui crée alors une atmosphère mince dans certaines zones. En revanche, le «côté nuit» connaît des températures inférieures à -200 C. L’auteur principal de l’étude Giang Nguyen, un étudiant au doctorat à l’Université York qui a travaillé sous la supervision du professeur Nicolas Cowan de l’Université McGill sur l’étude a déclaré: «L’étude est la premier à faire des prévisions sur les conditions météorologiques sur K2-141b qui peuvent être détectées à des centaines d’années-lumière avec des télescopes de nouvelle génération tels que le télescope spatial James Webb. »Planètes de lave Le professeur Cowan du Département des sciences de la Terre et des Planètes a déclaré:« Tous Les planètes rocheuses, y compris la Terre, ont commencé comme des mondes en fusion, mais se sont ensuite rapidement refroidies et solidifiées. Les planètes de lave nous donnent un rare aperçu à ce stade de l’évolution planétaire. »Les scientifiques disent que la prochaine étape sera de tester si ces prédictions sont correctes. Les données du télescope spatial Spitzer devraient leur donner un premier aperçu des températures diurnes et nocturnes de l’exoplanète. Avec le lancement du télescope spatial James Webb en 2021, ils pourront également vérifier si l’atmosphère se comporte comme prévu.Les scientifiques ont utilisé des simulations informatiques pour prédire les conditions sur l’exoplanète. Leurs résultats sont publiés dans les Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

Elitegroup Pur jus de grenade bio et équitable bouteille verre - Bouteille 1L Outre sa saveur et sa magnifique robe pourpre le jus de grenade est très recherché pour ses vertus santé.En effet, la grenade, de par sa teneur en antioxydants notamment, est recommandée dans l'alimentation. De nombreuses recherches scientifiques dans ce sens sont menées et ont pour certaines déjà livré des

Biovitam 100% pur jus de canneberge bio (cranberry) - Lot 3 bouteilles 1L Les baies de cranberry poussent sur un arbuste très répandu au Canada dans les zones humides. Ses baies rouges sont très appréciées pour leurs vertus bienfaisantes et leur goût délicieusement acidulé. De nombreuse études scientifiques ont prouvé leur richesse naturelle en pro-anthocyanidine, un antioxydant

Biovitam 100% pur jus de canneberge bio (cranberry) - Lot 6 bouteilles 1L Les baies de cranberry poussent sur un arbuste très répandu au Canada dans les zones humides. Ses baies rouges sont très appréciées pour leurs vertus bienfaisantes et leur goût délicieusement acidulé. De nombreuse études scientifiques ont prouvé leur richesse naturelle en pro-anthocyanidine, un antioxydant

Biovitam 100% pur jus de canneberge bio (cranberry) - Bouteille verre 1L Les baies de cranberry poussent sur un arbuste très répandu au Canada dans les zones humides. Ses baies rouges sont très appréciées pour leurs vertus bienfaisantes et leur goût délicieusement acidulé. De nombreuse études scientifiques ont prouvé leur richesse naturelle en pro-anthocyanidine, un antioxydant

Biovitam Pur jus de cranberry bio 5L + 1L offert - 5 bouteilles de 1L + 1 offerte Les baies de cranberry poussent sur un arbuste très répandu au Canada dans les zones humides. Ses baies rouges sont très appréciées pour leurs vertus bienfaisantes et leur goût délicieusement acidulé. De nombreuse études scientifiques ont prouvé leur richesse naturelle en pro-anthocyanidine, un antioxydant

Dietanat Harpagophytum Procumbens bio - 200 Comprimés bio 400mg HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS BIO EN COMPRIMÉS Harpagophytum Procumbens L'Harpagophytum possède un grand nombre d'appellations, mais la plupart sont liées à la forme de ses fruits. En France, il est également appelé Griffe du diable ou racine de Windhoek utilisés pour le désigner. L'appellation scientifique