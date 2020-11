Des scientifiques conçoivent une vaisselle qui se décompose en seulement 60 jours

Les plages parsemées de gobelets en plastique et de boîtes à hamburgers en polystyrène pourraient bientôt devenir une chose du passé, après que les scientifiques ont annoncé aujourd’hui une percée majeure dans les emballages biodégradables. Une équipe de la Northeastern University aux États-Unis a dévoilé une gamme de vaisselle qui ne prend que 60 jours pour se décomposer. La sélection de bols, de boîtes à hamburgers et de tasses à café est faite de bambou et de canne à sucre, et est non toxique et hygiénique pour une utilisation avec des aliments et des liquides, disent les scientifiques. La newsletter i Dernières nouvelles et analyses «La fabrication de contenants alimentaires est un défi. Il faut plus que d’être biodégradable », a déclaré Hongli Zhu, l’un des principaux chercheurs. «D’un côté, nous avons besoin d’un matériau sans danger pour les aliments; de l’autre côté, le récipient doit avoir une bonne résistance mécanique à l’humidité et être très propre car le récipient sera utilisé pour prendre un café chaud, un déjeuner chaud. Les matériaux, le bambou et la canne à sucre, sont des déchets de l’industrie (Photo: Ruby Wallau / Northeastern University) Résistant aux liquides Zhu et ses collègues pensent qu’ils l’ont craqué en enroulant étroitement le bambou et la canne à sucre pour former un réseau serré de fibres avec lesquelles mouler les conteneurs. En plus des composants de base, ils ont ajouté un produit chimique écologique appelé dimère d’alkyl cétène pour aider les boîtes, les bols et les tasses à conserver leur forme lorsqu’ils transportent des boissons et des aliments humides. En seulement 30 à 45 jours, la boîte commence à se décomposer et dans les 60 jours, l’emballage aura complètement perdu sa forme, disent-ils. En revanche, les emballages en plastique traditionnels mettent des centaines d’années à se décomposer. En plus de se décomposer plus rapidement que ses concurrents, le nouvel emballage a également une empreinte carbone plus faible, affirment-ils. Le processus de fabrication émet 97% moins de CO2 que les contenants en plastique et 65% moins de CO2 que les produits en papier et en plastique biodégradable selon leurs calculs, publiés aujourd’hui dans la revue Matter. Les tasses pourraient remplacer les tasses à café traditionnelles, qui sont doublées de plastique (Photo: Liu et al) Percée de l’emballage Le développement pourrait annoncer une percée majeure dans les emballages jetables, que de nombreuses entreprises ont eu recours à l’utilisation pendant la pandémie. Bien que l’inquiétude du public concernant les déchets plastiques ait augmenté ces dernières années, les alternatives aux emballages plastiques traditionnels se sont révélées imparfaites. Les emballages en carton et en papier deviennent détrempés face à la nourriture humide et aux liquides, tandis que les bioplastiques ont souvent besoin d’installations de compostage spéciales pour se décomposer correctement.Les scientifiques espèrent maintenant affiner le processus de fabrication pour réduire les coûts de production de la vaisselle. Bien que le nouvel emballage soit moins cher que le plastique biodégradable, il coûte toujours plus cher que les gobelets en plastique traditionnels, admettent-ils. «Il est difficile d’interdire aux gens d’utiliser des conteneurs à usage unique parce que c’est bon marché et pratique», a déclaré Zhu. «Mais je crois qu’une des bonnes solutions est d’utiliser des matériaux plus durables, d’utiliser des matériaux biodégradables pour fabriquer ces conteneurs à usage unique.

