Des scientifiques britanniques et des essais de vaccins «  sont en bonne voie pour sauver le monde  »

La réponse du Royaume-Uni à Covid-19 a été « de classe mondiale » et ses essais de vaccins sont « en bonne voie pour sauver le monde », a déclaré un universitaire américain de haut niveau. Tyler Cowen, professeur d’économie à l’Université George Mason en Virginie, a déclaré que » à première vue », la performance du pays dans la lutte contre le virus« n’a pas l’air géniale ».Mais il a déclaré que le pays devrait recevoir des« stella marks »pour ses progrès biomédicaux sur le front biomédical. , Je dirais, c’est le sommet du monde », a-t-il déclaré dans une chronique sur le site Web de l’agence de presse Bloomberg, louant le rôle de premier plan du Royaume-Uni pour prouver qu’un stéroïde bon marché appelé dexaméthasone peut réduire le risque de décès chez les patients. Les scientifiques ont déclaré avoir découvert que leur vaccin expérimental Covid-19 produisait une double réponse immunitaire chez les personnes âgées de 18 à 55 ans (Photo: John Cairns, Université d’Oxford / AP) «Il est juste d’appeler cette réalisation un coup de circuit», a-t-il déclaré. Un vaccin développé par l’Université d’Oxford a als o s’est avéré déclencher une réponse immunitaire après que des essais aient montré que plus de 1000 personnes fabriquaient des anticorps pour combattre le virus. Il est fabriqué à partir d’un virus génétiquement modifié qui cause le rhume chez les chimpanzés. « En somme, le meilleur médicament qui sauve des vies et les meilleurs candidats vaccins viennent tous deux du Royaume-Uni », a déclaré le professeur Cowen.« Les Britanniques sont sur la bonne voie pour sauver le monde »« Les États-Unis pourraient encore passer le Royaume-Uni pour les contributions globales, mais à la mi-juillet en termes par habitant, les Britanniques sont les gagnants par un glissement de terrain. »Le professeur Cowen a déclaré qu’il était bien de faire la leçon aux Britanniques pour leurs« messages mal conçus et leurs mesures de santé publique ». En savoir plus Essais de vaccins d’Oxford: le vaccin Covid-19 est sûr et induit une forte réponse immunitaire, les premiers résultats le montrent Mais il a déclaré: «Il est intéressant de voir que peu de gens font la morale aux Australiens ou aux Sud-Coréens pour ne pas avoir un meilleur établissement de recherche biomédicale. est encore un autre signe de la façon dont les sociétés ont tendance à sous-évaluer l’innovation – ce qui rend la contribution du Royaume-Uni d’autant plus importante. »Il a ajouté:« Les critiques du Brexit aiment dire qu’il quittera le Royaume-Uni en tant que petit pays d’importance mineure. Peut-être. En attendant, les Britanniques sont sur la bonne voie pour sauver le monde. »

