Des robots de vol sous-marin surveillent les habitudes des cachalots en voie de disparition

Des robots de planeurs sous-marins ont suivi les habitudes alimentaires et comportementales du cachalot méditerranéen en voie de disparition, fournissant aux écologistes des informations précieuses sur la façon de protéger les animaux.Des chercheurs de l’Université d’East Anglia (UEA) ont dirigé le projet, qui a vu les planeurs collecter les sons des baleines. , connus sous le nom de clics, sur plusieurs mois à l’aide de moniteurs acoustiques sous-marins.Il y a moins de 2500 cachalots méditerranéens connus dans les eaux européennes. Ils sont particulièrement vulnérables à s’emmêler dans des filets dérivants destinés à capturer l’espadon et le thon, selon la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature.Le bulletin d’information coupe le bruit Lire la suite Les baleines à bosse ont changé les chants qu’ils chantent Activité de navigation accrue Les plongeurs des garde-côtes italiens ont travaillé pendant plus de deux jours pour libérer un cachalot emmêlé de la tête à la queue dans un filet de pêche coulé illégalement dans la mer au nord des îles Éoliennes siciliennes au début du mois. clics habituels que les baleines produisent en cherchant de la nourriture pour essayer d’établir des comportements et des terrains de chasse spécifiques.Les plongeurs côtiers travaillent pour libérer une baleine piégée dans un filet de pêche illégalement jeté dans les eaux proches des îles éoliennes, en mer Méditerranée en juillet (Photo: Garde côtière italienne / AP) Les enregistrements ont indiqué que le golfe du Lion, qui s’étend entre le sud de la France et l’ouest de l’Espagne, est un point chaud, car des taux plus élevés de clics ont été enregistrés dans la région.Alors que les clics de chasse ont été détectés à tout moment de la journée dans la mer Ligure, qui se situe entre la Corse et l’Italie, et la mer de Sardaigne, les planeurs ont repris Changements de comportement Les clics suggèrent que les baleines sont moins susceptibles de chercher de la nourriture à l’aube, ce qui indique qu’elles ont peut-être adapté leur approche habituelle de manger à tout moment pour tenir compte de la disponibilité des proies locales. pourrait fournir des indices sur ce que les baleines mangent dans le golfe et ce qui rend la zone attrayante pour elles, selon l’étude publiée dans la revue Endangered Species Research. Un Seaglider de l’UEA faisait partie de ceux utilisés pour surveiller la population et le comportement des spermatozoïdes méditerranéens. baleines (Photo: Adrian J Matthews / UNIVERSITY OF EAST ANGLIA) Les planeurs permettent aux chercheurs de surveiller les baleines dans des zones qu’ils ne pourraient généralement pas atteindre et pendant l’hiver, un moment où ils ne surveillent pas régulièrement les animaux. »Le schéma quotidien clair identifié dans nos résultats semble suggérer que les cachalots adaptent leur stratégie d’alimentation au comportement des proies locales. Les résultats indiquent également un modèle géographique de leur comportement quotidien pendant la saison hivernale », a déclaré l’auteur principal Pierre Cauchy. des activités de navigation et de pêche. »

