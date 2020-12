Des remplacements Amazon UK PS5 auraient été offerts aux victimes de vol

Amazon UK aurait commencé à contacter les clients qui recevaient des articles aléatoires au lieu de consoles PlayStation 5, leur offrant un nouveau stock sur une base prioritaire.

Push Square, dont le directeur général était l’une des victimes, a rapporté que le géant en ligne envoie des e-mails indiquant: «Nous sommes heureux de confirmer que nous serons en mesure de vous garantir une PS5 en remplacement de la commande que vous avez passée. ne reçois pas. Ceux qui souhaitent profiter de l’offre devront informer l’équipe du service client d’Amazon qu’ils sont toujours à la recherche d’une PS5 et qu’elle leur sera apparemment livrée dans les 14 jours.

Bien que ce soit la bonne chose à faire, il est alarmant qu’Amazon n’ait toujours pas expliqué publiquement ce qui n’a pas fonctionné, en particulier après qu’une enquête récente a révélé un potentiel de crime organisé. Des centaines de clients ont reçu des articles tels que des aliments pour animaux de compagnie et des appareils de cuisine, et la société n’a pas encore précisé où et comment ces vols ont eu lieu. Selon une enquête menée par le journaliste indépendant Bex April May, que nous avons récemment couverte, les entrepôts d’Amazon disposent de plusieurs mesures de sécurité et de points de contrôle. Cependant, il est possible que des articles soient volés ou échangés en cours de route.

Espérons qu’Amazon a compris les choses, car si ce n’est pas le cas, qui peut dire que les consoles de remplacement ne finiront pas par être échangées avec des pistolets nerf et des friteuses à air?

