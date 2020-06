Des rapports suggèrent que la nouvelle génération de Mercedes Benz GLC pourrait être une 7 places!

Voici quelques nouvelles photos d’espionnage de la Mercedes-Benz GLC de nouvelle génération testée en Allemagne et le porte-à-faux plus long à l’arrière avec un empattement plus long suggère que le nouveau modèle pourrait être un modèle à sept places.

Mercedes Benz a lancé le lifting GLC en Inde juste cette année, mais le constructeur automobile semble déjà travailler sur la prochaine génération du SUV à l’international. Le premier coup d’espion de la Mercedes-Benz GLC 2022 de nouvelle génération a maintenant fait surface sur Internet, car il a été repéré lors de tests en Allemagne avant ses débuts. Bien que cette mule d’essai soit enveloppée dans un camouflage lourd, il y a des changements distincts qui sont déjà perceptibles sous les enveloppes.

Ce sont les premiers clichés d’espionnage des tests d’espionnage Mercedes Benz GLC de nouvelle génération en Allemagne.

Le visage de la GLC de nouvelle génération ressemble beaucoup à la voiture de la génération actuelle avec une toute nouvelle calandre et des phares à LED qui sont plus grands et comportent également des éléments de conception révisés. Le nouveau SUV semble également se vanter de nouvelles roues en alliage, mais le changement le plus distinct se situe à l’arrière. Le porte-à-faux arrière est maintenant beaucoup plus long avec des hanches très prononcées sur le passage de roue arrière. Le nouveau GLC sera assis sur une nouvelle plate-forme avec un empattement plus long et les rapports suggèrent que le GLC de nouvelle génération pourrait même être un sept places.

Il est question de la prochaine génération de GLC comme un SUV à sept places.

Le nouveau GLC sera beaucoup plus grand que le modèle qu’il remplace et son style sera beaucoup plus en ligne avec les voitures Mercedes plus récentes comme le nouveau GLE et le GLS. À l’arrière, la mule d’essai semble arborer un pare-chocs arrière butch et les feux arrière sont également plus élégants que jamais. Le GLC de nouvelle génération sera basé sur l’architecture MRA mise à jour de Merc. Nous n’avons pas encore vu de photos d’espionnage des intérieurs du GLC de nouvelle génération, mais selon le nouveau langage de design d’intérieur de Mercedes, comme nous l’avons vu dans la Classe S mise à jour, vous pouvez vous attendre à ce qu’une console centrale à écran tactile orientée portrait soit la élément phare du nouveau GLC.

Le nouveau SUV devrait faire ses débuts en 2021.

Les détails de ce qui sera sous le capot du GLC de nouvelle génération sont encore rares. Cependant, vous pouvez vous attendre à ce qu’une gamme de moteurs à essence et diesel ainsi qu’une flopée de nouveaux groupes motopropulseurs hybrides rechargeables fassent également partie du mélange. La variante haut de gamme AMG GLC 63 devrait également continuer d’être propulsée par un moteur V8 biturbo de 4,0 litres. Cependant, ce n’est qu’une question de temps avant qu’AMG ne réduise ses moteurs ou n’électrifie.

Si la nouvelle génération de Mercedes Benz GLC s’avère être une sept places, elle aura un énorme avantage concurrentiel sur ses rivales qui sont la BMW X3, l’Audi Q5 et la Volvo XC60. Le GLC de la génération actuelle a fait ses débuts en 2016 et avant cela, son prédécesseur – le GLK – avait toujours été des modèles à cinq places. Le nouveau GLC à venir ne sera que la deuxième génération du SUV. Il devrait faire ses débuts en 2021 en tant que modèle 2022 et il pourrait probablement atteindre les côtes indiennes d’ici la mi-2022.