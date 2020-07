Des prisonniers britanniques maintenus dans des conditions proches de l’isolement social pendant près de quatre mois

Les prisonniers britanniques ont été détenus dans des conditions proches de l’isolement social pendant près de quatre mois au milieu de la pandémie, ont-ils appris aux députés. Les prisonniers ont passé en moyenne 23 heures de leur journée dans des cellules pendant le confinement, les députés exhortant le gouvernement à »Les restrictions visant à atténuer le bilan mental de la détention. Dans des cellules jusqu’à 23 heures et demie par jour Le 18 avril, le premier cas de Covid-19 dans un prisonnier britannique a été confirmé à la prison Strangeways de Manchester, avec un total de 23 prisonniers et neuf membres des membres du personnel de l’administration pénitentiaire mourant de Covid-19 à ce jour. Le bulletin i a coupé le bruit. La plupart des prisonniers passent 23 heures par jour confinés dans leurs cellules (Photo: Dan Kitwood / Getty Images) Maintenant, le reste du pays vit un semblant de vie normale, ont déclaré les députés Il est temps de «sortir soigneusement» les prisons du confinement et de lutter contre l’impact de la détention sur le bien-être mental des personnes incarcérées. Sir Bob Neill, président du comité, a déclaré: «Nous sommes très reconnaissants au ministère, aux directeurs de prison et aux gardiens pour le travail essentiel qu’ils accomplissent pour répondre à la pandémie et protéger les personnes dont ils ont la charge et le public. Mais nous espérons que le verrouillage de Covid-19 dans les prisons pourra être soigneusement assoupli, avec cohérence dans l’ensemble du domaine pénitentiaire, car il est en train d’être assoupli dans l’ensemble de la communauté. »« Le Comité est préoccupé par la durée de ces confinements de Covid-19 dans les prisons en place. Tout en reconnaissant la complexité de la sortie d’une prison, le Comité est préoccupé par les effets de sévères restrictions sur les détenus, notamment sur la santé mentale des adultes et des enfants. Le Comité demande au ministère de la Justice de définir les mesures qu’il prévoit pour atténuer les effets négatifs », a ajouté le Comité restreint des Communes. Quatre mois d’emprisonnement Le Prison Reform Trust, l’un des groupes de campagne se déclarant préoccupé par les mesures, a déclaré que l’isolement cellulaire ne «Des dommages terribles à la santé mentale des gens.» «La preuve internationale est que 14 jours d’isolement cellulaire causent des dommages permanents à la santé mentale», a déclaré le directeur du Prison Reform Trust, Peter Dawson. «Les deux tiers de la population carcérale sont essentiellement détenus à l’isolement depuis plus de trois mois. Il y a donc un dommage terrible à la santé mentale des gens. »Les agents pénitentiaires et la direction se sont déclarés préoccupés par le refus du gouvernement d’envisager la libération temporaire des délinquants à faible risque (Photo: Anthony Devlin / PA Wire) Le gouvernement était sur le point de sortir les prisons du verrouillage en juin, avec 2 000 «cellules Nightingale» temporaires et prévoit de tester la moitié de tous les agents pénitentiaires et un quart des détenus d’ici quelques semaines. En avril, les prisonniers libérés qui avaient été testés positifs au Covid-19 ou présentaient des symptômes de la maladie ont reçu des mandats de voyage à utiliser dans les transports en commun pour rentrer chez eux. Le comité restreint a également révélé que seuls 200 des 4000 détenus éligibles à la libération avaient obtenu l’autorisation. Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: «Le rapport reconnaît à juste titre le travail acharné du personnel pénitentiaire dans des circonstances extraordinaires, qui a contribué à sauver des vies et protéger le NHS. Nous réintroduisons maintenant prudemment des aspects de la vie quotidienne en prison au cours des semaines et des mois à venir.

