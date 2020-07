Des preuves manquantes sauvent Manchester City

Le Tribunal sportif international du TAS a justifié la levée de l’interdiction de la Coupe d’Europe de Manchester City sur 93 pages. La colère était énorme, l’indignation grande – et la justification détaillée de «l’acquittement de la Coupe d’Europe» pour les Citzen ne devrait pas rendre les critiques douces.

L’accent est de plus en plus mis sur l’UEFA, qui a fourni des preuves solides de violations de son fair-play financier (FFP) de plus en plus endommagé.

Sur 93 pages, le Tribunal International du Sport (TAS) a expliqué pourquoi le club de Premier League pourrait à l’avenir participer à la Coupe d’Europe. Il avait « ouvertement » ignoré l’enquête de l’UEFA pour des violations présumées de la FFP. Cependant, l’UEFA n’a pas pu prouver que les propriétaires de la ville ont déguisé l’argent des propriétaires de clubs en revenus de parrainage.

Le 13 juillet, le TAS a levé l’interdiction européenne de deux ans imposée par l’UEFA aux Skyblues. L’amende initiale a également été réduite de 30 à 10 millions d’euros. Cette somme caractérise également la «violation grave» du club, qui a montré une réticence à coopérer avec la commission d’enquête de l’UEFA, a justifié le TAS.

Neuf clubs de Premier League ont soumis des demandes d’exclusion de villes à l’UEFA

Cependant, l’allégation de prétendument déguisement du financement par actions n’a pas été jugée être une violation plus grave et « sur la base des preuves, le panel ne peut pas conclure qu’un financement déguisé a été versé à City », indique le communiqué du TAS. Le club a été accusé d’avoir volontairement gonflé la valeur des revenus d’Emirates sponsors Etisalat et Etihad Airways pour répondre aux exigences FFP.

Le TAS a également noté que l’affaire avait été affectée par la pression de l’UEFA pour achever l’appel avant le début de la saison de la Ligue des champions 2020/21. Le tribunal a donc renoncé à la demande de preuves supplémentaires. Neuf clubs de Premier League (Arsenal, Burnley, Chelsea, Leicester, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Tottenham et Wolverhampton) ont soumis une demande à l’UEFA pour ne pas autoriser City à participer à la Coupe d’Europe si la saison 2020/21 commence aucun jugement n’a été rendu.

Karl-Heinz Rummenigge avait récemment accusé la commission de l’UEFA de « ne pas faire du bon travail » dans l’affaire City. « Ce que j’ai entendu de diverses sources n’a pas été bien préparé », a ajouté le directeur général du Bayern Munich, champion du record allemand.

Fair-play financier: ces clubs ont été sanctionnés jusqu’à présent 1/22 Manchester City a protesté avec succès contre l’interdiction de deux ans de l’UEFA des violations du fair-play financier. Nous vous montrons quels clubs ont également été sanctionnés jusqu’à présent. 2/22 SKENDERBEU KORCA: L’UEFA a donné l’exemple au meilleur club albanais en 2018. Skenderbeu a été exclu de toutes les compétitions internationales pendant dix ans. 3/22 La raison en était la manipulation du jeu. « Ce club a reporté les matches de football comme aucun autre dans l’histoire du football », a déclaré l’UEFA. Après que le TAS ait confirmé la condamnation, des milliers de fans ont protesté sans succès en Albanie. 4/22 BURSASPOR: Contrairement à Skenderbeu, la demande de recours du club turc auprès du TAS a été acceptée. Le terrain de sport a levé l’interdiction du club en 2012. 5/22 Auparavant, l’UEFA avait en fait exclu le club pour violation du fair-play financier pour la saison 2012/13 de la Ligue Europa. Au final, le Bursaspor n’a échappé qu’à une amende de 250 000 euros. 22/06 CRF CLUJ (photo) et ASTRA GIURGIU ont été condamnés avec Bursaspor. Les clubs roumains ont échoué à l’appel et ont été interdits pendant trois ans. 7/22 Toujours en 2012, le FK EKRANAS a été sanctionné par l’UEFA. Le club lituanien n’a pas été autorisé à participer à la Coupe d’Europe les deux années suivantes et a été condamné à une amende de 15 000 euros. 8/22 En 2016, il a obtenu un plus grand nom avec DNIPRO DNIPROPETROVSK. Les Ukrainiens étaient toujours en finale de la Ligue Europa en 2015 (défaite 2: 3 contre Séville) et n’ont pas été autorisés à participer à la saison 2016/17. 22/09 En plus de Dnipro, INTER BAKU PIK (Azerbaïdjan), ASA TARGU-MURES et FC Botosani (tous deux en Roumanie) ont également été exclus. Ils avaient également violé la FFP. 22/10 Peu de temps avant le légendaire duel de la Ligue des champions contre le BVB en 2013, il a été annoncé que le FC MALAGA n’était pas autorisé à concourir dans la catégorie reine dans le cadre du fair-play financier de la saison 2013/14. 11/22 Une autre menace d’interdiction d’une autre année est tombée en raison du fait que le club avait satisfait aux exigences de l’UEFA au cours de la procédure. Le club devait prouver qu’il n’avait plus de responsabilités envers les autres clubs. 12/22 En 2013, l’UEFA a pris des mesures contre les meilleurs clubs turcs. BESIKTAS et FENERBAHCE ont été suspendus pendant une saison après avoir divulgué que les clubs avaient manipulé des matchs pour les titres de championnat et de coupe en 2011, respectivement. 13/22 Le troisième club d’Istanbul a déjà été sanctionné. Lors de la saison 2016/17, GALATASARAY est resté uniquement le rôle de spectateur dans les compétitions internationales. Le gala était basé sur une inconduite contre le fair-play financier. 14/22 Cette saison, il y a une victime de premier plan avec l’AC MILAN. Les Rossoneri n’ont pas été autorisés à concourir en Ligue Europa car ils avaient réservé un moins de 255 millions d’euros au lieu de la perte autorisée en transferts de joueurs de 30 millions d’euros. 15/22 En plus de l’exclusion pour une saison, certains grands clubs ont également été interdits de transfert. L’exemple le plus récent est le FC CHELSEA. La FIFA avait en fait bloqué les Londoniens au printemps 2019 jusqu’à l’été 2020, … 16/22 … mais le TAS l’a réduit de six mois. Le facteur décisif de l’interdiction était que les bleus violaient les règles d’engagement des mineurs dans 29 cas. Ils ont également dû débourser environ 525 000 euros. 17/22 La situation était similaire au REAL MADRID en 2016. En raison de violations de la réglementation des changes pour les footballeurs mineurs, les Madrilènes n’étaient pas autorisés à engager de joueurs à l’hiver 2017. 18/22 Son rival, le FC BARCELONA, était coupable d’une infraction similaire. Le jugement de 2014 a été initialement reporté, ce que les Catalans ont utilisé pour ramener Luis Suarez pour 81 millions d’euros à l’été 2014. 19/22 Le TAS a ensuite annoncé que le Barça pourrait effectuer des transferts de joueurs en 2015, mais ne pouvait pas utiliser les joueurs engagés au cours de cette année civile. Arda Turan et Aleix Vidal ne sont donc restés que la tribune pendant six mois. 20/22 Le jugement d’ATLETICO MADRID était beaucoup plus dur. Les colchoneros ont été interdits de transfert en 2017 après avoir également enfreint la réglementation en engageant des mineurs. © imago images / PA Images 21/22 Dans le cas de MANCHESTER CITY, il a été décidé en juillet 2020 que le club pourrait désormais participer à la CL au cours des deux prochaines saisons. L’amende a également été réduite de 30 millions d’euros à 10 millions d’euros. © imago images / Colorsport 22/22 Le 14 février, le Panel de contrôle financier de l’UEFA a décidé de punir City pour «violations graves» de la FFP. City a nié les allégations selon lesquelles elle avait reçu des subventions illégales de ses investisseurs arabes.





Décision de Manchester City: Rummenigge appelle à un changement de FFP

Le patron du club appelle à un changement de FFP, qui, selon la décision du TAS, ne ressemble qu’à une épée émoussée dans la lutte pour la santé financière. « Nous devons trouver d’autres outils, et je suis sûr que c’est possible », a déclaré Rummenigge. Le fair-play financier doit «se concentrer beaucoup plus» et «être modifié» à l’avenir car le comportement a radicalement changé au cours des dix dernières années.

L’UEFA a ouvert son enquête sur City après que le magazine d’information Der Spiegel a publié une série d’e-mails liés aux finances des citoyens en 2018. Le TAS a noté que le témoignage des dirigeants du club et une lettre du patron du club, Sheikh Mansour – qui ont tous été fournis au TAS mais pas à l’UEFA lors du premier procès – auraient pu affecter le jugement initial de l’Association continentale en faveur du club. .

« La décision contestée n’est donc pas erronée en soi, mais, au moins dans une certaine mesure, est une conséquence de la décision de Manchester City de ne pas présenter les preuves les plus pertinentes disponibles au club jusqu’à la présente procédure d’appel devant le TAS », a déclaré le tribunal.