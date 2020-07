Des pressions universelles pour les femmes et les compositeurs de films minoritaires avec l’initiative pour la diversité (vidéo)

La dernière vague de l’Initiative des compositeurs d’Universal pour promouvoir l’avancement des femmes et des personnes de couleur en tant que compositeurs de films a ouvert sa période de candidature mercredi, et le studio a publié une bande-annonce de certains des anciens du programme qui ont déjà obtenu un emploi grâce à la initiative.

La Universal Composers Initiative a été créée en 2018 en réponse à des données montrant que moins de 3% de tous les compositeurs de films étaient des femmes et que les compositeurs de films en couleur étaient pratiquement inexistants à Hollywood.

Dans une nouvelle vidéo taquinant le succès du programme, il a été révélé que la compositrice Amie Doherty, qui a marqué Focus «The High Note» et un court métrage «Jurassic World» intitulé «Battle at Big Rock», a été embauchée pour marquer un prochain DreamWorks Le film d’animation «Spirit Riding Free» devrait sortir le 14 mai 2021.

Lire aussi: Comment le compositeur de ‘Joker’ Hildur Guðnadóttir a utilisé des ‘accords de macho’ pour pénétrer dans la tête du personnage

De plus, Orlando Perez Rosso a marqué la musique du thème pour une émission de NBC Sports et a également été embauché pour la restauration de deux films muets à Universal. Deux autres compositrices dans le cadre du programme ont également été engagées pour marquer des courts métrages chez DreamWorks Animation.

La candidature pour la dernière période de soumission à la prochaine vague du programme de deux ans peut être trouvée ici, et la période de candidature sera disponible jusqu’au 23 août.

L’initiative a été lancée sous la forme d’un programme d’un an via DreamWorks Animation en 2018 dans le cadre du département Global Talent Development and Inclusion (GTDI) d’Universal en partenariat avec le département Film Music. Il visait à identifier les talents émergents et novices à différents moments de leur parcours créatif pour des opportunités de production musicale à travers le studio.

Lire aussi: Les compositrices ont travaillé sur 1% des meilleurs films depuis 2007 – Un nouveau concert peut-il aider à égaliser la musique? (Blog invité)

Désormais en tant que programme de deux ans, l’initiative accueille des personnes de tous horizons créatifs et professionnels, et les candidats admis pourront avoir accès au processus de studio et de réseau, composer des travaux réels pour les projets Universal et obtenir des conseils d’autres dirigeants, producteurs et directeurs.

The Composers Initiative complète les programmes du studio dédiés aux écrivains, réalisateurs et auteurs d’animation. Universal affirme que son GTDI compte 100 anciens élèves et talents actuels dans tous ses programmes et initiatives, et 40% d’entre eux ont obtenu des crédits de production.