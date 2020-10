Des photos rarement vues capturent un côté plus sombre de la nature

Collection rare | 21 octobre 2020

Écrit par Jacob Shelton

⚠️ La discrétion du spectateur est conseillée ⚠️

Cette collection nature rarement vue ne convient pas à tous les yeux.

Le monde extérieur de la ville ne peut pas être apprivoisé, mais il peut être photographié, et ces clichés capturent certains des moments les plus destructeurs et les plus étonnants des cent dernières années. Aussi incroyable que puisse être la nature … elle a aussi un côté sombre.

Regardez attentivement les photos non éditées suivantes, elles promettent d’horrifier, de ravir et de montrer la vérité effrayante sur la Terre Mère. La discrétion du spectateur est conseillée, certaines de ces photos peuvent ne pas convenir à tous les publics.

😈 Cliquez avant pour découvrir le côté le plus sombre de la nature … ces photos effrayantes sont réservées à un public mature 😈

Les grizzlis peuvent peser 1500 livres et leur morsure brisera facilement une boule de bowling 🎳

source: pinterest

Si vous êtes en Amérique du Nord, vous courez certainement le risque de tomber sur un grizzly, et aussi mignons soient-ils, ils peuvent vous transformer en viande hachée en quelques instants. Mesurant environ 7 pieds de haut et pesant environ une tonne, le fait le plus féroce à leur sujet est qu’ils ont une force de morsure de 1200 livres par pouce carré – ce qui signifie qu’ils peuvent mordre à travers à peu près tout ce qui se trouve sur leur chemin, que ce soit un bowling. balle ou vos os.

Aussi incroyable que cela soit, ce n’est pas une bonne nouvelle pour vous si vous vous trouvez au milieu de nulle part et entouré d’ours, cela ne se produira probablement pas.

Cependant, si vous vous retrouvez face à face avec un ours, la meilleure chose à faire est de rester debout et d’éviter le contact visuel. Restez calme et éloignez-vous lentement.