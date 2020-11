Des photographies rarement vues capturées plus que vous ne le savez déjà

Non classé | 10 novembre 2020

Écrit par Jacob Shelton

Cette collection de photographies rarement vues capture une autre facette de l’histoire que vous ne le savez déjà … avec l’avancement de la technologie moderne, les photos du passé en révèlent plus que ce à quoi nous nous attendions jamais.

Regardez de plus près … maintenant qu’ils sont rendus dans des couleurs magnifiques, ce ne sont plus seulement des photographies, mais de véritables moments de la vie dans le temps. Cette collection de photos vintage sélectionnées personnellement qui ont été transformées du noir et blanc en couleur vous montrera à quoi ressemblait vraiment la vie dans le passé.

Lorsque les photos en noir et blanc sont colorisées, le processus ne change pas seulement leur apparence, il ajoute un niveau de détail qui met tout dans une perspective différente.

Chacune de ces belles photos colorisées doit être vue pour être crue.

N’étant plus liées par les contraintes du noir et blanc, ces magnifiques photos couleur capturent plus que prévu.

Artiste de cirque Harriet Hodgini, est assise sur la porte d’un camion aidant Otto Griebling, un clown de cirque, à appliquer son maquillage, 1935 19

source: reddit

Il y a une camaraderie entre les artistes de cirque. Non seulement vous avez le même travail, mais vous êtes sur la route ensemble pendant des mois par an. Vous devenez la famille l’un de l’autre, alors quand quelqu’un vous demande de l’aider à se maquiller, vous n’y pensez même pas, vous le faites simplement.

On ne sait pas grand-chose sur Harriet Hodgdini, même si elle vient d’une famille de cirque. Son père était Albert Hodgdini, l’un des membres de la troupe de cirque de la famille Houdini ainsi que le créateur de « The Original Miss Daisy » avec Ringling Brothers. L’homme qu’elle invente est Otto Griebling, l’un des quatre clowns à recevoir le titre de «maître clown». Griebling a en fait étudié sous la direction du père de Hodgini après son arrivée aux États-Unis depuis l’Allemagne.

En 1935, l’acte de Griebling était moins en hauteur grâce à une blessure au dos subie à mi-course. À partir de ce moment-là, il a joué le rôle d’un clown clochard silencieux alors qu’il continuait son temps avec la famille Hodgini.

Voir une vision des vieux jours du cirque suffit à faire battre notre cœur. Quand vous pouviez jeter quelques morceaux et voir certains des artistes les plus scandaleux du monde. Il y avait toutes sortes de tentes, de collations et parfois d’animaux, c’était vraiment un spectacle incroyable à voir.