Des orques voyous éperonnant des bateaux au large des côtes espagnoles et portugaises «  jouent  », selon des experts

Un groupe d’orques «voyous» qui ont éperonné des bateaux au large des côtes espagnoles et portugaises pourrait «jouer», selon les experts. Jusqu’à présent cette année, il y a eu au moins 40 incidents de baleines éperonnant des bateaux, mais aucun humain n’a été tué dans les interactions.La i newsletter dernières nouvelles et analyses population d’orques depuis six ans pour son doctorat, dit les orques «semblent toujours opter pour le gouvernail» peut-être parce que c’est une partie «mobile» du navire. «Impressionnant», a-t-elle déclaré à la BBC: «Dans certains cas, ils peuvent déplacer tout le bateau avec. Nous voyons, dans certaines vidéos, le voilier tourner de près de 180 degrés. «S’ils voient qu’ils ont le pouvoir de déplacer quelque chose de vraiment gros, c’est peut-être vraiment impressionnant pour eux.» Leur comportement très inhabituel est actuellement étudié par des scientifiques. . Au départ, il y avait des suggestions que les orques surnommées le «groupe de voyous» et décrites comme des «adolescents» en maraude cherchaient à se «venger» après qu’un de leurs nombres ait été blessé, très probablement par un bateau. Au lieu de cela, les scientifiques croient qu’en plus de jouer, le comportement aide les animaux à survivre. Avec la surpêche, une idée est que les épaulards ont développé une nouvelle méthode de prédation qui les oblige à rechercher des lignes à partir desquelles prendre le poisson. Le premier incident orque signalé était de retour en juillet, le plus récent à la fin d’octobre. Un orque éperonne un Lagoon 450 au large de la côte portugaise (Photo: Halcyon Yachts de YouTube) En juillet, un voilier a dû être remorqué jusqu’à la rive après qu’un groupe d’orques, qui pèsent généralement quatre à cinq tonnes, a frappé et endommagé à plusieurs reprises son gouvernail. Puis, en août, un navire a communiqué par radio aux garde-côtes en disant qu’il était «attaqué» par des épaulards. Plus tard le même jour, un yacht de la marine espagnole a perdu une partie de son gouvernail après une rencontre avec des orques. En septembre, une baleine a brisé la surface du côté d’un bateau, frappant et mâchant le gouvernail pendant 45 minutes, faisant tourner le navire, puis en octobre un groupe d’épaulards a percuté un yacht au large des côtes du Portugal pendant deux heures. Il y a des craintes que ces interactions puissent éventuellement entraîner des préjudices. Alors que le biologiste Dr Renaud de Stephanis, qui est impliqué dans l’enquête sur l’orque, accepte que le comportement est un jeu, il reste préoccupé par cette nouvelle évolution. «Ils ne font que jouer, jouer et jouer», a-t-il déclaré à la BBC. «Et le jeu est de pire en pire.»

