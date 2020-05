Des nouvelles surprenantes pour les fans d’Elite sur sa saison 4 – Casting et intrigue détaillée

– Publicité –



La saison 3 du thriller espagnol pour adolescents « Elite » a été diffusée le 13 mars sur Netflix, bien écrite et remplie de rebondissements et de tromperies. Les fans sont devenus fous après avoir regardé une saison si parfaite de leur émission préférée.

ELITE SAISON 4:

Bien que Netflix n’ait pas encore fait d’annonce officielle, mais compte tenu de la base de fans et des téléspectateurs de l’émission dans le monde entier, les chances sont en faveur que Netflix envisage de renouveler l’émission. De plus, un site espagnol a publié une nouvelle indiquant que la pré-production des saisons 4 et 5 avait déjà commencé sur Netflix.

MOULÉ, DATE DE SORTIE ET ​​PLOT:

– Publicité –

La saison 3 a une fin émotionnelle, complétant l’histoire des 2 saisons précédentes. Pour faire une toute nouvelle saison, les producteurs auront besoin d’une histoire nouvelle et différente, en raison d’une énorme base de fans et de l’amour de l’équipe ‘Elite’ reçue du public, nous verrons une toute nouvelle classe entrer dans l’école d’Elite au début ou à la fin de 2021, en gardant à l’esprit le verrouillage de Covid-19.

– Publicité –