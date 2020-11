des millions de masques «  disparus  » après l’échec de l’accord de 45 millions de livres au milieu d’allégations de fraude

Selon des documents juridiques, le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a payé son fournisseur Purple Surgical, un Hertfordshire- société basée, à l’avance pour cinq millions de masques respiratoires 3M FFP3 de qualité médicale, qui étaient censés avoir été transportés par avion à l’aéroport international de Birmingham en juin. Mais l’entreprise, qui a signé des accords d’EPI d’une valeur de près de 250 millions de livres sterling avec le gouvernement depuis le début de la pandémie, n’a pas été en mesure de fournir les masques.Purple Surgical a déposé des papiers en Californie alléguant une fraude de son propre fournisseur, une société des îles Vierges britanniques. (BVI) a appelé Win Billion Investment Group, après avoir signé son propre accord de 27 millions de dollars (21 millions de livres sterling) pour que cette dernière société livre les respirateurs. En juin, Win Billion a déclaré avoir reçu un premier paiement de 35% des fonds et que les marchandises attendaient d’être inspectées. Le lendemain, cependant, la société a déclaré que les documents relatifs à la commande seraient prêts «dans les cinq jours» avant que d’autres retards ne surviennent. En août, Purple Surgical a intenté une action en justice contre Win Billion, invoquant la non-livraison du masque.Jody Wong, l’avocat californien embauché comme agent de dépôt fiduciaire pour transférer l’argent entre les deux sociétés par étapes au fur et à mesure que la commande progressait, a nié tout acte répréhensible et a déclaré les fonds n’avaient jamais été déboursés du compte que pour garantir la production des respirateurs. «Pour moi, c’est juste une transaction commerciale et ils attendent les marchandises», a-t-il déclaré au Guardian. «Je ne connais pas les raisons pour lesquelles cela a pris si longtemps. Je me sens mal pour tout le monde, car ils devraient obtenir leurs masques. »« Aucune implication »3M a déclaré qu’elle n’avait eu aucune implication dans la transaction telle que décrite dans les documents juridiques de Purple Surgical. Plus de 7700 cas de fraude impliquant de faux EPI 3M avaient été signalés à l’entreprise pendant la pandémie, selon une porte-parole de l’entreprise, qui a également déclaré que 3M avait informé le gouvernement britannique en juin que cette ordonnance particulière était peu susceptible d’être légitime. La députée Diane Abbott a déclaré: «L’une des raisons pour lesquelles la réponse du gouvernement à la pandémie de Covid-19 a été si catastrophique est le pur harcèlement.» Un porte-parole du DHSC a déclaré: «Nous avons travaillé sans relâche pour fournir des EPI afin de protéger notre personnel sanitaire et social tout au long de la pandémie, et une diligence raisonnable appropriée est effectuée pour tous les contrats gouvernementaux et nous prenons ces contrôles très au sérieux. Nous ne pouvons pas commenter directement les allégations individuelles de fraude, mais nous prenons toutes les allégations au sérieux et explorons toutes les options disponibles pour traduire en justice ceux qui commettent des fraudes. »Win Billion a déposé une requête pour le rejet du dossier de Purple Surgical. Cependant, l’avocat de la société a déclaré que son client nierait formellement les allégations si l’affaire était poursuivie.

